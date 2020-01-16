Вадим Абрамов поддержит олимпийскую сборную в четвертьфинале ЧА U-23

Главный тренер национальной сборной Узбекистана по футболу с группой болельщиков отправится в Таиланд, где в четвертьфинале молодежная команда поборется за выход в следующий раунд континентального первенства.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Узбекистан в 1/4 чемпионата Азии U-23 проведет матч против олимпийской сборной ОАЭ. Игра состоится в Бангкоке 19 января. Поддержать футболистов приедет и наставник национальной сборной - Вадим Абрамов, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета республики.

В Таиланд для поддержки игроков направится внушительная группа болельщиков из Ташкента, Ургенча, Бухары, Андижана, Асаки, Карши, Ферганы, Намангана и других городов. Планируется, что к ним присоединятся и наставники клубов — Рузикул Бердиев и Вадим Абрамов.

Отчасти это объясняется не только стремлением поддержать и воодушевить игроков на победу, но и, возможно, желанием последить за их выступлением, чтобы лучше узнать их сильные стороны. Стоит заметить, что в олимпийскую сборную Узбекистана вошли в основном игроки клубов "Насаф" и "Бунёдкор" — десять и пять футболистов соответственно.

Олимпийская сборная Узбекистана U-23 пробилась в плей-офф чемпионата Азии обыграв на групповом этапе команду Китая и сыграв вничью с Ираном. По итогам трех матчей в копилке узбекской команды 4 очка, что из-за разницы забиты и пропущенных голов позволило ей выйти в следующий раунд соревнований со второго места. Лидерами квартета стала сборная Южной Кореи.