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Олимпийская сборная Узбекистана 19 января проведет матч против команды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)

Олимпийская сборная Узбекистана вышла в полуфинал ЧА U-23

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200119/13255097/Olimpiyskaya-sbornaya-Uzbekistana-probilas-v-polufinal-ChA-U-23.html

В четвертьфинальном поединке подопечные Любинко Друловича встречались с командой из ОАЭ. Игра проходил на стадионе "Ражамангала" в Бангкоке.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана по футболу в первом матче плей-офф континентального первенства оказалась на голову сильнее команды из Объединенных Арабских Эмиратов — 5:1.

Первыми счет открыли футболисты ОАЭ, однако подопечные Друловича довольно быстро отыгрались - гол на счету Ильхома Алижонова. Затем, благодаря видеоповтору, судьи зафиксировали нарушение в пользу узбекской команды, назначив в ворота арабской сборной пенальти. Как и в предыдущих матчах реализовывать момент доверили Исломбеку Кодилову, который своих партнеров не подвел - 2:1.

Молодежная сборная Узбекистана празднует гол, забитый Ойбеком Бозоровым
© Ассоциация футбола Узбекистана.
Молодежная сборная Узбекистана празднует гол, забитый Ойбеком Бозоровым
До конца первого тайма узбекской "молодежке" удалось развить успех — впечатляющим голом отличился Ойбек Бозоров, доведя преимущество своей команды над соперником до двух мячей.

Матч чемпионата Азии U-23 Узбекистан - Южная Корея
© Ассоциация футбола Узбекистана.
Узбекистан проиграл Южной Корее на ЧА по футболу, но проходит в плей-офф
Во втором тайме сборная Узбекистана имела много моментов чтобы довести счет до разгромного. Так, после удара Алижонова мяч угодил в штангу, а "выстрел" Ганиева отразил голкипер команды ОАЭ. 

Впрочем, даже он не смог спасти своих партнеров от очередного гола - отличился Якшибоев, доведя победу до разгрома — 4:1.

Эффектную точку в матче поставил Нурилло Тухтасинов, забив пятый мяч в ворота соперника.

Команда Друловича проходит в полуфинал, где 22 января сыграет с Саудовской Аравией. В этом поединке решится судьба путевки на Олимпиаду в Токио.

Олимпийская сборная Узбекистана 19 января проведет матч против команды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Ассоциация футбола Узбекистана
Олимпийская сборная Узбекистана 19 января проведет матч против команды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)
В параллельном матче лидеры квартета "С" - футболисты Южной Кореи - обыграли Иорданию с минимальным преимуществом - 2:1.

Узбекистан на групповом этапе чемпионата Азии выступал в группе "С" вместе с Китаем, Южной Кореей и Ираном. Команда Друловича набрала в трех играх четыре очка, что позволило ей с учетом разницы забитых и пропущенных мячей выйти в следующий раунд со второго места.

Игрок молодежной команды Узбекистана после победы над сборной ОАЭ
© Ассоциация футбола Узбекистана.
Игрок молодежной команды Узбекистана после победы над сборной ОАЭ



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