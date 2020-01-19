Олимпийская сборная Узбекистана вышла в полуфинал ЧА U-23

В четвертьфинальном поединке подопечные Любинко Друловича встречались с командой из ОАЭ. Игра проходил на стадионе "Ражамангала" в Бангкоке.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана по футболу в первом матче плей-офф континентального первенства оказалась на голову сильнее команды из Объединенных Арабских Эмиратов — 5:1.

Первыми счет открыли футболисты ОАЭ, однако подопечные Друловича довольно быстро отыгрались - гол на счету Ильхома Алижонова. Затем, благодаря видеоповтору, судьи зафиксировали нарушение в пользу узбекской команды, назначив в ворота арабской сборной пенальти. Как и в предыдущих матчах реализовывать момент доверили Исломбеку Кодилову, который своих партнеров не подвел - 2:1.

© Ассоциация футбола Узбекистана. Молодежная сборная Узбекистана празднует гол, забитый Ойбеком Бозоровым

До конца первого тайма узбекской "молодежке" удалось развить успех — впечатляющим голом отличился Ойбек Бозоров, доведя преимущество своей команды над соперником до двух мячей.

Во втором тайме сборная Узбекистана имела много моментов чтобы довести счет до разгромного. Так, после удара Алижонова мяч угодил в штангу, а "выстрел" Ганиева отразил голкипер команды ОАЭ.

Впрочем, даже он не смог спасти своих партнеров от очередного гола - отличился Якшибоев, доведя победу до разгрома — 4:1.

Эффектную точку в матче поставил Нурилло Тухтасинов, забив пятый мяч в ворота соперника.

Команда Друловича проходит в полуфинал, где 22 января сыграет с Саудовской Аравией. В этом поединке решится судьба путевки на Олимпиаду в Токио.

Ассоциация футбола Узбекистана Олимпийская сборная Узбекистана 19 января проведет матч против команды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)

В параллельном матче лидеры квартета "С" - футболисты Южной Кореи - обыграли Иорданию с минимальным преимуществом - 2:1.

Узбекистан на групповом этапе чемпионата Азии выступал в группе "С" вместе с Китаем, Южной Кореей и Ираном. Команда Друловича набрала в трех играх четыре очка, что позволило ей с учетом разницы забитых и пропущенных мячей выйти в следующий раунд со второго места.