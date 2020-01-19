Олимпийская сборная Узбекистана вышла в полуфинал ЧА U-23

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана по футболу в первом матче плей-офф континентального первенства оказалась на голову сильнее команды из Объединенных Арабских Эмиратов — 5:1.
Первыми счет открыли футболисты ОАЭ, однако подопечные Друловича довольно быстро отыгрались - гол на счету Ильхома Алижонова. Затем, благодаря видеоповтору, судьи зафиксировали нарушение в пользу узбекской команды, назначив в ворота арабской сборной пенальти. Как и в предыдущих матчах реализовывать момент доверили Исломбеку Кодилову, который своих партнеров не подвел - 2:1.
Впрочем, даже он не смог спасти своих партнеров от очередного гола - отличился Якшибоев, доведя победу до разгрома — 4:1.
Эффектную точку в матче поставил Нурилло Тухтасинов, забив пятый мяч в ворота соперника.
Команда Друловича проходит в полуфинал, где 22 января сыграет с Саудовской Аравией. В этом поединке решится судьба путевки на Олимпиаду в Токио.
Узбекистан на групповом этапе чемпионата Азии выступал в группе "С" вместе с Китаем, Южной Кореей и Ираном. Команда Друловича набрала в трех играх четыре очка, что позволило ей с учетом разницы забитых и пропущенных мячей выйти в следующий раунд со второго места.