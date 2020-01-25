"Уфа" купит хавбека сборной Узбекистана Урунова за $150 тыс

Полузащитник ташкентского "Локомотива" Остон Урунов продолжит карьеру в России. Сейчас футболисту 19 лет.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Хавбек сборной Узбекистана перейдет в "Уфу", сообщает портал Sports.ru. Он присоединился к команде РПЛ на зимнем сборе и впечатлил главного тренера команды Вадима Евсеева.

По информации источника, Урунову предложили контракт на пять лет, а сумма трансфера составит $150 тыс.

Урунов уже принял участие в товарищеском матче "Уфы" с венгерским "Уйпештом".

Футболист перешел в "Локомотив" в июле 2019 года и провел за узбекский клуб в чемпионате 13 матчей, забив 1 гол.

Летом 2019-го Урунов дебютировал за национальную сборную Узбекистана в товарищеском матче против Турции.