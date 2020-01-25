Австралийцы не пустили узбекскую сборную на Олимпиаду в Токио

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik, Максим Огненный. Обе команды понимали, что этот матч был не просто за бронзовые медали чемпионата Азии, он давал победителю путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Это, конечно же, отразилось на рисунке игры в первые минуты. Как и в предыдущем матче, узбекские футболисты отдали инициативу сопернику, предпочитая действовать на контратаках.
Австралийцы контролировали мяч, пытались как можно ближе подобраться к воротам сборной Узбекистана, но наши соотечественники, порой и ценой нарушений, предотвращали любые опасные моменты у своих ворот.
На 17-й минуте атака узбекской сборной по правому флангу чуть было не завершилась взятием ворот, но решающий удар прошел в сантиметрах от штанги. Именно после этого момента рисунок игры поменялся, как будто по мановению волшебной палочки. Футболисты сборной Узбекистана, казалось, почувствовали свои силы, а их соперники, напротив, будто бы выработали свой потенциал.
На 22-й минуте опасная атака узбекских футболистов по левому флангу чудом не завершилась взятием ворот, один из австралийских защитников в последний момент сумел выбить мяч за пределы штрафной. На 25-й минуте навесу с уже правого фланга чуть-чуть не хватило точности.
На 35-й минуте после подачи углового с правого фланга узбекские футболисты должны были открывать счет, но мяч разминулся с головой нападающего нашей команды, и сборная Австралии в очередной раз должна была благодарить фортуну после этого эпизода.
Второй тайм начался обескураживающе для сборной Узбекистана. Уже на 47-й минуте футболисты сборной Австралии смогли открыть счет, тем самым осложнив задачу соперникам завоевать путевку на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
А всего спустя 13 минут после пропущенного гола красную карточку за грубую игру получил футболист узбекской сборной, что максимально осложнило задачу нашей сборной. Стоит отметить, что Бозоров вышел на замену всего лишь за 7 минут до своего удаления.