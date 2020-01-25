Австралийцы не пустили узбекскую сборную на Олимпиаду в Токио

В матче за третье место чемпионата Азии по футболу U-23 подопечные Любинко Друловича уступили команде Австралии с минимальным счетом 0:1.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik, Максим Огненный. Обе команды понимали, что этот матч был не просто за бронзовые медали чемпионата Азии, он давал победителю путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Это, конечно же, отразилось на рисунке игры в первые минуты. Как и в предыдущем матче, узбекские футболисты отдали инициативу сопернику, предпочитая действовать на контратаках.

Австралийцы контролировали мяч, пытались как можно ближе подобраться к воротам сборной Узбекистана, но наши соотечественники, порой и ценой нарушений, предотвращали любые опасные моменты у своих ворот.

На 17-й минуте атака узбекской сборной по правому флангу чуть было не завершилась взятием ворот, но решающий удар прошел в сантиметрах от штанги. Именно после этого момента рисунок игры поменялся, как будто по мановению волшебной палочки. Футболисты сборной Узбекистана, казалось, почувствовали свои силы, а их соперники, напротив, будто бы выработали свой потенциал.

На 22-й минуте опасная атака узбекских футболистов по левому флангу чудом не завершилась взятием ворот, один из австралийских защитников в последний момент сумел выбить мяч за пределы штрафной. На 25-й минуте навесу с уже правого фланга чуть-чуть не хватило точности.

Чемпионат Азии: Австралия - Узбекистан

На 28-й минуте сборная Узбекистана упустила 100% момент, после отскока от вратаря наш игрок не смог подстроиться под мяч и поразить пустые ворота. Невольно вспомнился полуфинал турнира, когда нереализованный похожий момент стоил нашей команде путевки не только в финал, но и на Олимпийские игры.

На 35-й минуте после подачи углового с правого фланга узбекские футболисты должны были открывать счет, но мяч разминулся с головой нападающего нашей команды, и сборная Австралии в очередной раз должна была благодарить фортуну после этого эпизода.

© Ассоциация футбола Узбекистана. Сборная Узбекистана в матче с Австралией за третье место ЧА U-23

Второй тайм начался обескураживающе для сборной Узбекистана. Уже на 47-й минуте футболисты сборной Австралии смогли открыть счет, тем самым осложнив задачу соперникам завоевать путевку на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Первый тайм так и закончился в атаках сборной Узбекистана, но стоит отдать должное защитникам команды Австралии, которые смогли отстоять свои ворота в неприкосновенности и оставить надежду болельщикам на удачное завершение второй половины встречи.

А всего спустя 13 минут после пропущенного гола красную карточку за грубую игру получил футболист узбекской сборной, что максимально осложнило задачу нашей сборной. Стоит отметить, что Бозоров вышел на замену всего лишь за 7 минут до своего удаления.

На 89-й минуте встречи наши ребята получили реальную возможность сравнять счет, но подача с правого фланга прошла чуть выше ворот. И это, пожалуй, был уже приговор для узбекских футболистов. За оставшееся время команды не смогли поразить ворота соперника, матч так и закончился с минимальным преимуществом сборной Австралии.

© Ассоциация футбола Узбекистана. Матч сборных Узбекистан и Австралии на турнире U-23

Молодежная сборная Узбекистана не смогла завоевать бронзовые медали чемпионата Азии и путевку на Олимпийские игры 2020 года. Тем не менее, стоит отметить волю к победе и амбиции молодых футболистов. Остается надеяться, что в следующий раз команде Друловича повезет больше.