Коронавирус против спорта: отмена турниров и изоляции спортсменов

Старты, которые изначально планировали провести в китайском городе Ухань с 3 по 14 февраля 2020 года, теперь состоятся только в марте. В соревнованиях должны были принять участие боксеры из Узбекистана, но теперь весь график подготовки сбился.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik, Максим Огненный. Вот уже второй месяц весь мир с напряжением следит за каждым выпуском новостей, чтобы узнать, удается ли мировому сообществу достойно противостоять новому коронавирусу.

Власти Китая еще 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. К 4 февраля число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.

Спортивный мир не остался в стороне от новой глобальной беды 2020 года. И если о случаях заболеваний среди атлетов информации пока не поступало, то сообщения о всевозможных отменах соревнований и ограничениях передвижения спортсменов появляются все чаще.

Вирус шагает по спортивной планете

Началось все 22 января. По итогам совместного заседания рабочей группы Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета Китая было принято решение перенести отборочный турнир Игр-2020 по боксу в Иорданию. Старты, которые изначально планировали провести в китайском городе Ухань с 3 по 14 февраля 2020 года, теперь состоятся только в марте. В соревнованиях должны были принять участие боксеры из Узбекистана, но теперь весь график подготовки сбился, а это может негативно сказаться на результатах команды в борьбе за путевки на главные Игры в жизни спортсмена.

Уже через день, 27 января, президент Азиатской легкоатлетической Ассоциации Дахлана аль-Хамада заявил об отмене чемпионата Азии по легкой атлетике в Ханчжоу, который должен был пройти 12 и 13 февраля. Причина все та же – вспышка коронавируса. Атлеты из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и многих других стран также лишились возможности продемонстрировать свою готовность.

Пятницу, 29 января, можно считать роковой в противостоянии мира спорта новому вирусу. Всего за один день:

- казахи отказались принимать у себя отборочные матчи теннисного Кубка Федерации, которые предлагалось перенести из китайского города Дунгуан в Нур-Султан;

- Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) объявила, что "зимний" чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был пройти в китайском Нанкине с 13 по 15 марта 2020 года, перенесен на 2021-й;

- женскую сборную Китая по футболу посадили на карантин в австралийском отеле. Дело в том, что команда находилась в городе Ухань 22 января, поэтому спортсменам придется сидеть в отеле до 5 февраля из-за опасений, что они могли подхватить смертельный коронавирус;

- китайский этап Кубка мира по горнолыжному спорту, который должен состояться 15-16 февраля, просто отменили.

"Пусть уровень риска в Яньцине и низкий, здоровье, благополучие спортсменов и всех участников соревнований должны быть приоритетными," – такие причины отмены соревнований называли официальные лица.

Стоит отметить, что эти гонки должны были стать первым тестовым мероприятием перед Олимпиадой-2022 в Пекине.

В последний день января руководство Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA) в Китае решило отменить турнир в связи с эпидемией коронавируса. Тогда же, 31 января, отменили мероприятия по тестированию лыж на трассе в городе Чжанцзякоу, на которой пройдут соревнования по биатлону на зимних Олимпийских играх 2022 года. Тесты должны были пройти с 27 февраля по 2 марта.

Коронавирус сильно повлиял на условия проведения матчей в футбольной азиатской Лиге чемпионов. Из-за того, что некоторые страны уже успели запретить въезд всем иностранцам, приезжающим из Китая, матчи клубов пришлось в авральном порядке переносить в государства, которые еще соглашались принять китайские клубы.

Не обошел вирус стороной и организаторов гонок, правда, пока не Королевских: 2 февраля было официально объявлено об отмене гонки серии "Формулы E", которая должна была пройти 21 марта 2020 года в китайском городе Санья.

А 3 февраля сборная Кыргызстана узнала, что не сможет принять участие в чемпионате Азии по футзалу. Первенство Азии должно было проходить с 26 февраля по 8 марта в Ашхабаде (Туркменистан). 16 лучших команд Азии, в том числе сборная Кыргызстана, намеревались побороться за титул чемпионов континента. Но Азиатская футбольная федерация решила перенести турнир на неопределенный срок.

Смотреть страхам в глаза

Несмотря на ежедневные пугающие сводки о зараженных и погибших, у настоящих спортсменов и профессионалов остаются силы и мужество не только для юмора, но и для трезвого взгляда на вещи.

Так, например, супруг белорусской звезды биатлона Дарьи Домрачевой норвежец Уле-Эйнар Бьёрдален и тренер китайской сборной по биатлону спокойно отнесся к решению властей запретить сборной возвращаться в родную страну перед чемпионатом мира.

Уле-Эйнар нашел в этом плюсы: "Мы подготовились в Хохфильцене, теперь отправляемся в Рупольдинг, потому что поездку в Китай пришлось отменить. Там хорошие условия, и мы остаемся в этом месте до начала чемпионата мира. Запрет хорошо влияет на будущее сборной, так как мы смогли остаться в Европе".

Супруга норвежца, Домрачева, также успокоила всех любителей биатлона. Она заявила, что сборная Китая по биатлону чувствует себя спокойно и не паникует в связи с коронавирусом, спортсмены не летают на родину и ни с кем оттуда не контактируют.

Следят за коронавирусом и в Высшей хоккейной лиге, где выступает узбекский клуб "Хумо". Игроки китайских клубов ОРДЖИ, КРС-БСУ и "Ценг Тоу", выступающих в ВХЛ, проходят ежедневный осмотр в связи с ситуацией с коронавирусом. Ранее ВХЛ сообщила, что лига из-за распространения коронавируса в КНР решила перенести все домашние матчи китайских клубов на территорию России. В "Ценг Тоу" в среду сообщили, что клуб отправил всех своих китайских игроков на родину после заболевания ОРВИ одного из них.

А игроки выступающего в Континентальной хоккейной лиге китайского "Куньлуня" выразили поддержку народу своей страны.

"Мы хорошо информированы о ситуации с вирусом и не боимся заболеть. Скорее, переживаем за Китай, за народ Китая – тех, кто остался там. У нас нет родственников в Китае прямо сейчас: у кого были, все успели выехать раньше. Но мы переживаем за то, что происходит в стране," - заявил журналистам хоккеист китайского клуба КХЛ "Куньлунь" Спенсер Фу.

Не остался в стороне и МОК, который сразу же выступил с официальным заявлением относительно опасности отмены или переноса Олимпийских игр 2020 года в Токио. Отмена летних Олимпийских игр 2020 года из-за коронавируса никогда не обсуждалась, заявили организаторы Игр.

Прогнозы о будущем коронавируса строить пока преждевременно. Но уже сейчас нужно понимать, что он затронул все сферы жизни современного человека, в том числе и профессиональный спорт, который в какой-то мере оказался не готов к столь серьезному противнику. Когда ты не знаешь слабых и сильных сторон соперника, остается только отступать, что мы и наблюдаем.