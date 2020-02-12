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Ойбек Касимов избран на пост Генерального секретаря Национального олимпийского комитета Узбекистана

Избран новый генсекретарь НОК Узбекистана

НОК Узбекистана
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200212/13454945/Izbran-novyy-gensekretar-NOK-Uzbekistana.html

В среду прошла XXXVI внеочередная Генассамблея Национального олимпийского комитета Узбекистана. Главной задачей было избрание генерального секретаря.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Узбекистана избран Ойбек Касимов. Решение было принято на XXXVI внеочередной Генассамблее НОК.

Кандидатуру Касимова выдвинул президент НОК Рустам Шаабдурахманов. Его предложение было поддержано единогласно.

"Вижу, что среди присутствующих нет чужих. Мы с вами вместе готовились к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. До этого я два года проработал в Министерстве физической культуры и спорта и постарался сделать хоть маленький вклад в развитие спорта в нашей стране. Я верю, что при поддержке и помощи нашего государства на Олимпиаде в Токио мы оправдаем доверие нашего уважаемого президента и порадуем весь Узбекистан победами", — сказал Ойбек Касимов, выступая перед участниками мероприятия.

Ойбек Омилович Касимов родился в 1980 году в Ташкенте. Занимал важные посты в футбольном клубе "Пахтакор", Федерации футбола Ташкента, Национальном олимпийском комитете, Министерстве физической культуры и спорта Узбекистана.

После Олимпиады в Рио был награжден орденом "Дустлик".

Теги:
спорт, Узбекистан, Национальный Олимпийский комитет Узбекистана



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