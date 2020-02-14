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ХК Хумо

Ташкентский "Хумо" победой завершил первый сезон в ВХЛ

ХК "Хумо"
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200214/13470369/Tashkentskiy-Khumo-pobedoy-zavershil-pervyy-sezon-v-VKhL-.html

Дебютант Высшей хоккейной лиги - узбекский клуб "Хумо" в заключительном матче регулярного чемпионата обыграл на выезде "Рязань".

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Подопечные Евгения Попихина достойно завершили дебютный сезон в ВХЛ, обыграв на выезде соперников из Рязани со счетом 2:1. 

По итогам проведенных 53 матчей "Хумо" выиграл 27 встреч и уступил в 26-ти, набрав 61 очко. На данный момент клуб из Ташкента занимает 15-ю строчку в турнирной таблице и седьмое место в своей конфедерации. Новички уже обеспечили себе место в плей-офф — игры стартуют 22 февраля. 

За кубок Петрова будут бороться по восемь команд из каждой конференции, а сами матчи будут проходить в четыре этапа: 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и Финал.

Теги:
Хоккейный клуб "Хумо", Ташкент, спорт, хоккей



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