Ташкентский "Хумо" победой завершил первый сезон в ВХЛ

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Подопечные Евгения Попихина достойно завершили дебютный сезон в ВХЛ, обыграв на выезде соперников из Рязани со счетом 2:1.

По итогам проведенных 53 матчей "Хумо" выиграл 27 встреч и уступил в 26-ти, набрав 61 очко. На данный момент клуб из Ташкента занимает 15-ю строчку в турнирной таблице и седьмое место в своей конфедерации. Новички уже обеспечили себе место в плей-офф — игры стартуют 22 февраля.

За кубок Петрова будут бороться по восемь команд из каждой конференции, а сами матчи будут проходить в четыре этапа: 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и Финал.