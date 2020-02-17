Прохоров: ХК "Хумо" — первый шаг на пути становления хоккея в Узбекистане

Олимпийский чемпион зимних Игр 1992 года в составе сборной РФ по хоккею Виталий Прохоров высказал свое мнение о процессе становления профессионального хоккея в республике, а также отметил первый шаг, который уже сделан.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В марте 2019 года на церемонии открытия первого в Узбекистане Ледового дворца Humo Arena глава республики Шавкат Мирзиёев дал поручение хокиму Ташкента, чтобы он как можно скорее выделил звездам российского хоккея по квартире, чтобы "они приезжали в страну не как гости, а как к себе домой".

На торжественной встрече с олимпийскими чемпионами, на которой им вручали ключи от квартир, многочисленным журналистам удалось задать легендам спорта несколько вопросов.

По мнению олимпийского чемпиона зимних Игр 1992 года в составе сборной РФ по хоккею Виталия Прохорова, успех ХК "Хумо" в ВХЛ — это первый серьезный шаг к становлению хоккея в Узбекистане.

"Первый шаг сделан – играет команда в Высшей хоккейной лиге, для того чтобы родители с детьми приходили на стадион и видели, куда им стремиться. Первичный очень хороший шаг, шаг, который поможет становлению хоккея в республике", - рассказал Прохоров корреспонденту Spuntik Узбекистан.

Рассказал экс-хоккеист и о своих первоочередных задачах в рамках помощи дружественной страны.

"Становление – всегда тяжелый процесс. И первое, что надо заметить, помимо детей, которые уже приходят на арены, основное – это образование тренеров. Это то, чем мы можем помочь на сегодняшний день, чем мы и занимаемся", - отметил Прохоров.

По его словам, важно правильно распределять то время, которое тренерам дается на обучение детей, и планомерно заниматься их развитием.

В беседе с корреспондентом Прохоров не обошел стороной и тему коммуникации детей и родителей, которая в последнее время стала приобретать все большую актуальность.

"Основа всего детского и юношеского развития - это коммуникация с родителями. Каждый родитель на сегодняшний день считает, что его сын уже восходящая звезда. И из-за этого возникают конфликты, конфликты у детей, это целая история", - подчеркнул Прохоров.

О ближайших задачах Федерации хоккея Узбекистана экс-хоккеист отвечал с воодушевлением.

"Ваш следующий шаг – это уже уровень детских сборных команд, которые могут участвовать на соревнованиях, чемпионатах мира, сперва младших групп", - отметил он.

Прохоров заключил, что в будущем республика вполне сможет дойти до группы А, где выступают самые сильные хоккейные сборные мира.