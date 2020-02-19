Узбекистанец в пятый раз завоевал золотую медаль чемпионата Азии

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Узбекистанец Эльмурат Тасмурадов в пятый раз завоевал золотую медаль чемпионата Азии, информирует НОК.
Сейчас в Нью-Дели (Индия) проходит чемпионат Азии по спортивной борьбе.
"Два узбекских борца Жасурбек Ортикбоев (-55 кг) и Эльмурат Тасмурадов (-63 кг) вышли в финал", - говорится в сообщении.
Однако Ортикбоев в решающем поединке уступил возможность представителю Ирана, а Тасмурадову удалось победить Жингсу Сонг из Кореи.
Узбекистанец выиграл золотую медаль на чемпионате Азии по спортивной борьбе >>
Таким образом лицензиат токийской Олимпиады стал пятикратным чемпионом Азии.