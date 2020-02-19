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Узбекистанец Эльмурат Тасмурадов в пятый раз завоевал золотую медаль чемпионата Азии

Узбекистанец в пятый раз завоевал золотую медаль чемпионата Азии

НОК Узбекистана
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200219/13495385/Uzbekistanets-v-pyatyy-raz-zavoeval-zolotuyu-medal-chempionata-Azii.html

На соревнованиях в Нью-Дели в финал вышли два узбекских борца Жасурбек Ортикбоев (-55 кг) и Эльмурат Тасмурадов (-63 кг).

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Узбекистанец Эльмурат Тасмурадов в пятый раз завоевал золотую медаль чемпионата Азии, информирует НОК.

Сейчас в Нью-Дели (Индия) проходит чемпионат Азии по спортивной борьбе. 

"Два узбекских борца Жасурбек Ортикбоев (-55 кг) и Эльмурат Тасмурадов (-63 кг) вышли в финал", - говорится в сообщении.

Однако Ортикбоев в решающем поединке уступил возможность представителю Ирана, а Тасмурадову удалось победить Жингсу Сонг из Кореи.

Узбекистанец выиграл золотую медаль на чемпионате Азии по спортивной борьбе >>

Таким образом лицензиат токийской Олимпиады стал пятикратным чемпионом Азии.

Теги:
Индия, золотая медаль, медаль, Чемпионат Азии, чемпионат, борец, Спортсмен, спорт, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан



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