Узбекистанец в пятый раз завоевал золотую медаль чемпионата Азии

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Первый Международный авиационный форум стартовал в Ташкенте Уже на открытии стало известно о том, что аэропорты Андижана и Навои будут будут включены в режим открытого неба. 124

В Кашкадарьинской области рабочих завалило грунтом Одного из жителей, 1987 года рождения спасатели сразу вытащили, однако второй гражданин, 1984 года рождения погиб на месте. 44