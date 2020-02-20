Борец из Узбекистана попался на допинге перед Олимпиадой в Токио

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Узбекистанец Хасанбой Рахимов — борец вольного стиля в весовой категории 125 килограммов, уличен в употреблении запрещенных препаратов и лишен лицензии на Олимпиаду, сообщает UWW.
Также по итогам допинг-проб от участия в токийской Олимпиаде отстранены представитель Сирии Бадхи Хутаб и выступающий за Францию Зелимхан Хаджиев. Их результаты на последнем чемпионате мира были аннулированы, а квоты переданы спортсменам с наивысшим рейтингом из Польши, Ирана и Косово.
Добыть квоту для участия в Олимпиаде узбекские тяжеловесы смогут на отборочных турнирах в марте этого года.