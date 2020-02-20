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Хасанбой Рахимов

Борец из Узбекистана попался на допинге перед Олимпиадой в Токио

Пресс-служба НОК Узбекистана
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200220/13507820/Borets-iz-Uzbekistana-popalsya-na-dopinge-pered-Olimpiadoy-v-Tokio.html

Узбекский борец-тяжеловес вольного стиля Хасанбой Рахимов лишился лицензии на Олимпиаду в Японии из-за положительной допинг-пробы. Путевки на Игры четырехлетия также аннулированы у борцов из Сирии и Франции.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Узбекистанец Хасанбой Рахимов — борец вольного стиля в весовой категории 125 килограммов, уличен в употреблении запрещенных препаратов и лишен лицензии на Олимпиаду, сообщает UWW.

Также по итогам допинг-проб от участия в токийской Олимпиаде отстранены представитель Сирии Бадхи Хутаб и выступающий за Францию Зелимхан Хаджиев. Их результаты на последнем чемпионате мира были аннулированы, а квоты переданы спортсменам с наивысшим рейтингом из Польши, Ирана и Косово.

Пресс-служба НОК Узбекистана
Борец Хасанбой Рахимов завоевал путевку на Олимпиаду-2020
Путевку на Олимпиаду для узбекской команды Хасанбой Рахимов заработал на турнире в Нур-Султане осенью прошлого года, завоевав там бронзовую награду. Теперь судьбу атлета решит Международное агентство допинг-тестирования (ITA) после завершения разбирательства.

Добыть квоту для участия в Олимпиаде узбекские тяжеловесы смогут на отборочных турнирах в марте этого года.

 

Теги:
допинг, Олимпийские игры в Токио, Вольная борьба, Узбекистан



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