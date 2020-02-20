Борец из Узбекистана попался на допинге перед Олимпиадой в Токио

Узбекский борец-тяжеловес вольного стиля Хасанбой Рахимов лишился лицензии на Олимпиаду в Японии из-за положительной допинг-пробы. Путевки на Игры четырехлетия также аннулированы у борцов из Сирии и Франции.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Узбекистанец Хасанбой Рахимов — борец вольного стиля в весовой категории 125 килограммов, уличен в употреблении запрещенных препаратов и лишен лицензии на Олимпиаду, сообщает UWW.

Также по итогам допинг-проб от участия в токийской Олимпиаде отстранены представитель Сирии Бадхи Хутаб и выступающий за Францию Зелимхан Хаджиев. Их результаты на последнем чемпионате мира были аннулированы, а квоты переданы спортсменам с наивысшим рейтингом из Польши, Ирана и Косово.

Путевку на Олимпиаду для узбекской команды Хасанбой Рахимов заработал на турнире в Нур-Султане осенью прошлого года, завоевав там бронзовую награду. Теперь судьбу атлета решит Международное агентство допинг-тестирования (ITA) после завершения разбирательства.

Добыть квоту для участия в Олимпиаде узбекские тяжеловесы смогут на отборочных турнирах в марте этого года.