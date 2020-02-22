Ташкентскому "Пахтакору" не удалось обыграть московский "Спартак"

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Ташкентский "Пахтакор" проиграл московскому "Спартаку" в товарищеском матче. Хозяева поля забили в ворота узбекистанцев четыре гола, гостям же не удалось реализовать ни одного.
Первый мяч влетел в ворота "Пахтакора" на 22 минуте, счет открыл Александр Соболев. Остальные мячи забили Эсекьель Понсе (27 минута), Джордан Ларссон (84 минута) и Гус Тиль (88 минута).
#СпартакПахтакор – 2:0 pic.twitter.com/iCDQkfH53v— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 22, 2020
Напомним, ФК "Пахтакор" — действующий чемпион Узбекистана 2019 года, 12-кратный чемпион страны.
"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице российского чемпионата.