Ташкентскому "Пахтакору" не удалось обыграть московский "Спартак"

Матч прошел 22 февраля на "Открытие Арене" в Москве. Первый мяч влетел в ворота узбекистанцев на 22 минуте.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Ташкентский "Пахтакор" проиграл московскому "Спартаку" в товарищеском матче. Хозяева поля забили в ворота узбекистанцев четыре гола, гостям же не удалось реализовать ни одного.

Первый мяч влетел в ворота "Пахтакора" на 22 минуте, счет открыл Александр Соболев. Остальные мячи забили Эсекьель Понсе (27 минута), Джордан Ларссон (84 минута) и Гус Тиль (88 минута).

​Напомним, ФК "Пахтакор" — действующий чемпион Узбекистана 2019 года, 12-кратный чемпион страны.

"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице российского чемпионата.