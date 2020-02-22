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Ташкентскому "Пахтакору" не удалось обыграть московский "Спартак"

Twitter / ФК "Спартак"
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200222/13524443/Tashkentskomu-Pakhtakoru-ne-udalos-obygrat-moskovskiy-Spartak.html

Матч прошел 22 февраля на "Открытие Арене" в Москве. Первый мяч влетел в ворота узбекистанцев на 22 минуте.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Ташкентский "Пахтакор" проиграл московскому "Спартаку" в товарищеском матче. Хозяева поля забили в ворота узбекистанцев четыре гола, гостям же не удалось реализовать ни одного.

Первый мяч влетел в ворота "Пахтакора" на 22 минуте, счет открыл Александр Соболев. Остальные мячи забили Эсекьель Понсе (27 минута), Джордан Ларссон (84 минута) и Гус Тиль (88 минута).

​Напомним, ФК "Пахтакор" — действующий чемпион Узбекистана 2019 года, 12-кратный чемпион страны.

"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице российского чемпионата.

Теги:
ФК "Спартак", Пахтакор, Футбол, спорт



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