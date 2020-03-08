Узбекистан завоевал первую лицензию в боксе на Олимпиаду в Токио

В ходе отборочного турнира в Аммане Бобоусмон Батуров вышел в полуфинал соревнований, тем самым обеспечив себе путевку на Игры четырехлетия. Кроме того, поборются за лицензии еще четверо представителей Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Бронзовый призер чемпионата мира по боксу в России Бобоусмон Батуров принес своей команде первую олимпийскую лицензию для Игр в Токио, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.

В рамках турнира, который проходит в Аммане, узбекистанец, выступающий в категории до 69 килограммов, одолел в четвертьфинале представителя Китая Кионга Ерсунга и вышел в полуфинал соревнований. Согласно регламенту, Батуров получил право участвовать в Олимпиаде-2020.

Это уже 15 лицензия сборной Узбекистана. Ещё четверо боксеров республики попробуют завоевать путевки на главный турнир четырехлетия в ходе своих поединков.