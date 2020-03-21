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Матч ВХЛ Хумо — Рязань

ВХЛ решила продлить паузу в плей-офф

Пресс-служба хоккейного клуба "Хумо" Ташкент
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200321/13728767/VKhL-reshila-prodlit-pauzu-v-pley-off.html

О формате и расписании игр будет сообщено по истечению сроков на ограничительные меры, отметили в пресс-службе лиги.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Высшая хоккейная лига (ВХЛ) продлила приостановку матчей плей-офф до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. 

"Учитывая введенные ограничительные меры на проведение спортивных мероприятий в регионах, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса, Высшая хоккейная лига продлевает паузу в розыгрышах Кубка Петрова и Кубка Федерации до 10 апреля 2020 года", — говорится в публикации на официальном сайте ВХЛ.

Хоккеист Жавохир Расулов
Фото предоставлено Жавохиром Расуловым
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О формате и расписании игр будет сообщено по истечению сроков на ограничительные меры, отметили в пресс-службе лиги.

"Лига на регулярной основе осуществляет мониторинг сложившейся ситуации и прорабатывает различные варианты продолжения соревнований. ВХЛ считает крайне важным доиграть матчи плей-офф и определить победителей турниров", — заявили в ВХЛ.

По всему миру COVID-19 заразились свыше 250 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более десяти тысяч скончались.

Из-за эпидемии уже перенесено несколько чемпионатов мира по различным видам спорта, в частности, сдвигается Евро-2020 по футболу. Под вопросом и Олимпиада в Токио.

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Теги:
Хоккейный клуб "Хумо", хоккей, спорт, Высшая хоккейная лига



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