ВХЛ решила продлить паузу в плей-офф

О формате и расписании игр будет сообщено по истечению сроков на ограничительные меры, отметили в пресс-службе лиги.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Высшая хоккейная лига (ВХЛ) продлила приостановку матчей плей-офф до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

"Учитывая введенные ограничительные меры на проведение спортивных мероприятий в регионах, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса, Высшая хоккейная лига продлевает паузу в розыгрышах Кубка Петрова и Кубка Федерации до 10 апреля 2020 года", — говорится в публикации на официальном сайте ВХЛ.

О формате и расписании игр будет сообщено по истечению сроков на ограничительные меры, отметили в пресс-службе лиги.

"Лига на регулярной основе осуществляет мониторинг сложившейся ситуации и прорабатывает различные варианты продолжения соревнований. ВХЛ считает крайне важным доиграть матчи плей-офф и определить победителей турниров", — заявили в ВХЛ.

По всему миру COVID-19 заразились свыше 250 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более десяти тысяч скончались.

Из-за эпидемии уже перенесено несколько чемпионатов мира по различным видам спорта, в частности, сдвигается Евро-2020 по футболу. Под вопросом и Олимпиада в Токио.