Яхшибоев вновь удивил белорусских болельщиков красивым голом — видео

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В третьем туре чемпионата Беларуси по футболу "Энергетик-БГУ" обыграл команду "Минск" со счетом 2:0. Второй мяч на счету узбекского легионера Жасура Яхшибоева.

Первый гол в ворота минчан забил Алексей Носко. Молодой форвард, воспитанник ташкентского "Пахтакора", Яхшибоев отличила в самой концовке встречи на 92-й минуте. Прорвавшись по левому флангу он нанес разящий удар с острого угла, так что вышедший на перехват голкипер "Минска" оказался бессилен.

"Проскакивают шутки, что можем выиграть золото, но мы не зазнаёмся. Дальше будем стараться действовать в том же духе и стремиться наверх", — приводит цитату Яхшибоева пресс-служба клуба на своей официальной странице Вконтакте.

После трех матчей "Энергетик-БГУ" возглавил турнирную таблицу национального чемпионата. После этой игры в клубе уже пошли шутки, что с такой звездой в атаке команда может замахнуться и на "золото" первенства. Впрочем, сам герой последних поединков довольно скромно реагирует на успехи.

Узбекистанский легионер клуба в дебюте сезона уже успел стать местной знаменитостью - его признали лучшим игроком месяца. На его счету три забитых мяча в трех матчах и одна голевая передача. Кстати, в "Энергетике" играет еще один представитель республики - Шахбоз Умаров, который пока не отличился забитыми голами.

Следующий поединок промежуточному лидеру чемпионата предстоит 11 апреля против команды "Торпедо-БелАз"