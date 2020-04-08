Чусовитина не сдастся: гимнастка рассказала о жизни во время пандемии и заветной мечте

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, узбекская спортсменка Оксана Чусовитина этим летом должна была выступить на своих восьмых летних Играх, после чего намеревалась завершить карьеру. Однако планы пришлось изменить: из-за пандемии Олимпиаду перенесли на год.

Узнав о решении Международного олимпийского комитета, Чусовитина заявила, что не откажется от своей мечты выступить на еще одних Играх. Сейчас спортсменка соблюдает режим самоизоляции, не может тренироваться в зале, общаться с близкими людьми. Но всем этим трудностям не сломить прославленную гимнастку. Она занимается дома.

В перерыве между тренировками и другими делами Чусовитина специально для Sputnik Узбекистан ответила на вопросы своего пресс-секретаря Юрия Белолипецкого. О ее планах на ближайший год, реакции семьи на решение остаться в гимнастике, партнерах, которые не отвернулись, — читайте в эксклюзивном интервью.

— Оксана Александровна, сейчас, когда первые эмоции улеглись и можно спокойно проанализировать решение о переносе Олимпиады, что вы об этом думаете?

— МОК принял правильное решение. Такая эпидемия — это очень горестно, мне жаль, что все люди сейчас сидят дома. Но спортсмены немного успокоятся и продолжат готовиться.

— Почему вариант с переносом Игр на конец 2020 года не кажется вам более подходящим?

— Для всех атлетов участие в соревнованиях после продолжительного периода без активных тренировок — очень травмоопасно. Кроме того, они находятся не в той моральной и физической форме. Мы все в одинаковой ситуации, потому это лучшее решение.

— Перенос Игр на год сильно увеличит нагрузку на ваш организм?

— Конечно, придется поднапрячься, но я всегда делаю это с удовольствием. Поэтому для меня задержаться в гимнастике еще на год — большое счастье. Держим хвост пистолетом и стараемся идти к своей мечте и цели.

— То есть решение выступить на следующих летних Олимпийских играх окончательное, независимо от того, когда пройдут эти Игры?

— Окончательное. Я поняла, что могу. Считаю, что один год — не так много, чтобы бросать все. Я не сдамся, буду бороться до конца.

— Да, мы с ним на связи. Но сейчас в спорте затишье, и мы еще не обсуждали, будет ли он тренировать меня целый год, есть очень много нюансов, которые нужно обговорить. Пока оставим этот вопрос на потом.

— Как семья отнеслась к вашему решению остаться в спорте еще на один год?

— Я очень благодарна родным — мужу, маме, сыну. Они отнеслись с пониманием. Спасибо им огромное, они меня очень поддерживали. В такое непростое время мы стали еще ближе друг к другу.

— А если говорить о ваших спонсорах и партнерах, никто из них не отказался сотрудничать с вами?

— Никто. И Олимпийский комитет очень сильно помогает, поддерживает, и наша федерация постоянно со мной на связи. Один из коммерческих банков Узбекистана, который помогает мне в решении некоторых спортивных и бытовых вопросов, тоже остался партнером. Для спортсмена очень важно, чтобы его понимали. Атлет чувствует, что нужен, что сможет еще что-то сделать, и потому движется вперед несмотря ни на что.

— Ваших поклонников в Узбекистане и по всему миру очень волнует судьба вашего шоу, которое должно было увидеть свет в этом году.

— Шоу, естественно, переносится на следующий год. Принципиально не хочу запускать его до Олимпиады.