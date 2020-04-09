Глава UFC арендует частный остров для боев

Планируется, что турниры будут проходить без присутствия зрителей. Также бойцов и персонал обязательно будут тестировать на коронавирус.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Для проведения международного турнира UFC 249 будет арендован частный остров, сообщает TMZ.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что это делается из-за невозможности проведения турнира в США и в большинстве других стран шоу.

"Я зарезервирую частный остров, где будет вся инфраструктура. Там будут проходить международные поединки бойцов из разных стран… С 18 апреля UFC возвращается в бизнес", — заявил Уайт.

О конкретном месте информации нет. Более того, об этом до последнего не будут знать и бойцы, которых привезут на остров частными самолетами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 8 Апр 2020 в 5:49 PDT

"Безопасность — прежде всего, это главный приоритет. Но также мы заинтересованы в сохранении бизнеса во время пандемии. Поэтому готовы пойти на такие крайние меры", — заявил президент UFC.

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Планируется, что турниры будут проходить без присутствия зрителей. Также бойцов и персонал обязательно будут тестировать на коронавирус.

Напомним, изначально бой должен был пройти в Нью-Йорке и с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым. Но все переигралось из-за ситуации с коронавирусом. Площадку в США отменили, а Нурмагомедов заявил, что находится на самоизоляции и не сможет поучаствовать в поединке.