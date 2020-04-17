Прерванный полет: хоккейный клуб "Хумо" пропустит следующий сезон

В клубе заверили, что непременно сделают все возможное, чтобы как можно скорее вновь погрузить болельщиков в волшебный мир хоккея.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Ташкентский "Хумо" пропустит следующий сезон из-за пандемии коронавируса. Официальное заявление опубликовано на сайте хоккейного клуба.

"Принимая во внимание масштабы распространения заражения и степень опасности нового коронавируса для жизни и здоровья людей, в отсутствие однозначного понимания сроков начала предсезонной подготовки и самого чемпионата ВХЛ, а также того, в каком формате он будет проходить, руководством клуба принято решение о неучастии ХК "Хумо" в чемпионатах ВХЛ и ОЧРК сезона 2020-2021", — говорится в публикации.

Клуб поблагодарил всех причастных за вклад в развитие хоккея в Узбекистане и запуск проекта, "который обязательно получит продолжение после небольшой паузы".

"Особую благодарность мы выражаем Федерации хоккея России и Высшей хоккейной лиге. На протяжении всего сезона мы чувствовали их поддержку, а уровень организации чемпионата заслуживает самой высокой оценки", — отмечается в заявлении.

В клубе заверили, что непременно сделают все возможное, чтобы как можно скорее вновь погрузить болельщиков в мир хоккея, возрожденного в стране после тридцати лет забвения.

"Хумо" был основан в конце 2018 года. Его назвали в честь мифической птицы, считающейся в Узбекистане птицей счастья, мира и доброты.