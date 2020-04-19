В ВХЛ выразили надежду на скорейшее возвращение ХК "Хумо" в лигу

17 апреля хоккейный клуб "Хумо" объявил о своем решении не участвовать в чемпионатах ВХЛ и ОЧРК сезона 2020-2021.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Ташкентский "Хумо" объявил о решении не принимать участие в следующем сезоне в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

В клубе заверили, что непременно сделают все возможное, чтобы как можно скорее вновь погрузить болельщиков в волшебный мир хоккея.

Надежду на скорейшее возвращение "хумовцев" также выразили в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

Также была отмечена результативность и успешность клуба, который был образован сравнительно недавно, но уже успел внести существенный вклад не только в развитие узбекского хоккея, но и в историю ВХЛ.

"Коллективу "Хумо" удалось создать клуб с нуля, возродить хоккей в Узбекистане и за короткий период стать одним из лидеров Высшей хоккейной лиги. Вокруг команды объединились тысячи людей, всем сердцем полюбившие хоккей и ставшие активными болельщиками. Трижды "Хумо" устанавливал рекорды посещаемости сезона, бесперебойно снабжал лигу и СМИ интересными маркетинговыми проектами, громкими трансферными новостями, популяризируя хоккей не только у себя в стране, но и за ее пределами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за один сезон игрокам "Хумо" удалось снискать признание и симпатию тысячи болельщиков.

"Хумо" был основан в конце 2018 года. Такое необычное название было дано клубу в честь мифической птицы, которая считается в Узбекистане птицей счастья, мира и доброты.