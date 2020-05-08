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Нападающий Энергетик-БГУ Джасур Яхшибоев

Яхшибоев снова лучший бомбардир Беларуси — БГУ второй в турнирной таблице

Пресс-служба клуба "Энергетик-БГУ"
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200508/14091148/Yakhshiboev-snova-luchshiy-bombardir-Belarusi--BGU-vtoroy-v-turnirnoy-tablitse-.html

Джасур Яхшибоев вновь вырвался в лидеры по числу забитых мячей в чемпионате Беларуси по футболу, чем помог своей команде "Энергетик-БГУ" подняться в турнирной таблице.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Легионер "Энергетика-БГУ" узбекский форвард Джасур Яхшибоев снова лучший бомбардир белорусского чемпионата. За восемь матчей он забил уже 6 голов.

В восьмом туре минчане встречались с командой "Слуцк". Счет открыл Яхшибоев, реализовав пенальти на 17 минуте, еще через 9 минут сделал дубль.

Соперник вскоре отыграл один мяч и имел много возможностей сравнять счет, но даже в меньшинстве "Энергетик-БГУ" выстоял и добился трех очков.

Теперь клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице, а Джасур Яхшибоев уверенно возглавляет список самых результативных игроков лиги.

Теги:
Жасурбек Яхшибоев, Футбол, Беларусь, Узбекистан



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