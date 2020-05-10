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Хабиб Нурмагомедов

Нурмагомедов поздравил Гэтжи с победой в турнире UFC и анонсировал бой

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200510/14102224/Nurmagomedov-pozdravil-Getzhi-s-pobedoy-v-turnire-UFC-i-anonsiroval-boy.html

Главный поединок UFC 249 вчера завершился нокаутом Фергюсона — Гэтжи получил звание временного чемпиона организации. Следующим его соперником станет Нурмагомедов.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов поздравил американца Джастина Гэтжи с сокрушительной победой в поединке с Тони Фергюсоном.

Бойцы встретились на арене в Джексонвилле (штат Флорида, США). Гэтжи одолел противника в пятом раунде техническим нокаутом.

​Примечательно, что турнир проходил без зрителей. После победы Гэтжи дал интервью, где заявил, что единственным достойным вызовом считает поединок с Нурмагомедовым. 

​Хабиб Нурмагомедов поздравил Гэтжи с победой, отметив, что поединок был потрясающим. По словам российского спортсмена, "бой был умным". 

После этого Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram анонс предстоящего поединка. Стоит обратить внимание на то, что на фотографии публикации изображен Гэтжи.

Тем самым россиянин подтвердил, что бой состоится.

Напомним: изначально соперником Фергюсона должен был стать Нурмагомедов, а не Гэтжи. Однако российский боец заявил, что находится на самоизоляции и не сможет поучаствовать в поединке.

© Sputnik / Нина Зотина
"Поставьте себя на мое место": Нурмагомедов отменил бой с Фергюсоном

Их бой должен был стать главным событием турнира UFC-249, который состоялся вчера. Однако Нурмагомедов заявил, что находится на самоизоляции и не сможет поучаствовать в поединке.

Проведение вчерашнего международного турнира UFC 249 также было под вопросом. Руководство UFC из-за ситуации с пандемией было вынуждено постоянно переносить дату и место поединка.

Теги:
Россия, США, спорт, Хабиб Нурмагомедов



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