Нурмагомедов поздравил Гэтжи с победой в турнире UFC и анонсировал бой

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов поздравил американца Джастина Гэтжи с сокрушительной победой в поединке с Тони Фергюсоном.

Бойцы встретились на арене в Джексонвилле (штат Флорида, США). Гэтжи одолел противника в пятом раунде техническим нокаутом.

​Примечательно, что турнир проходил без зрителей. После победы Гэтжи дал интервью, где заявил, что единственным достойным вызовом считает поединок с Нурмагомедовым.

🗣️ "There's no other challenge I want right now. I want to fight him."



🏆 @Justin_Gaethje is READY to unify against Khabib! #UFC249 pic.twitter.com/I4IfNWKjQU — UFC (@ufc) May 10, 2020

​Хабиб Нурмагомедов поздравил Гэтжи с победой, отметив, что поединок был потрясающим. По словам российского спортсмена, "бой был умным".

@Justin_Gaethje it was so impressive, congratulations. Very smart fight. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 10, 2020

После этого Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram анонс предстоящего поединка. Стоит обратить внимание на то, что на фотографии публикации изображен Гэтжи.

Тем самым россиянин подтвердил, что бой состоится.

Напомним: изначально соперником Фергюсона должен был стать Нурмагомедов, а не Гэтжи. Однако российский боец заявил, что находится на самоизоляции и не сможет поучаствовать в поединке.

Их бой должен был стать главным событием турнира UFC-249, который состоялся вчера. Однако Нурмагомедов заявил, что находится на самоизоляции и не сможет поучаствовать в поединке.

Проведение вчерашнего международного турнира UFC 249 также было под вопросом. Руководство UFC из-за ситуации с пандемией было вынуждено постоянно переносить дату и место поединка.