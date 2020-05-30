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Футбол

Чемпионат Узбекистана по футболу возобновится c 5 июня

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200530/14250954/Chempionat-Uzbekistana-po-futbolu-vozobnovitsya-s-5-iyunya.html

Подготовка к соревнованиям должна проходить в соответствии с санитарными правилами, нормами и стандартами гигиены.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Матчи чемпионата профессиональной футбольной лиги Узбекистана возобновятся с 5 июня, но будут проходить без зрителей из-за мер против распространения COVID-19. Решение принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

Футбольный чемпионат Узбекистана был приостановлен 16 марта, на следующий день после появления первого случая COVID-19 в стране.

"С 5 июня разрешено продолжать чемпионат профессиональной футбольной лиги Узбекистана без зрителей", — говорится в публикации на Telegram-канале Министерства юстиции.

Профессиональные футбольные клубы должны проводить учебные занятия в соответствии с санитарными правилами, нормами и стандартами гигиены.

Напомним, спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открывают санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества.

Улица Заводская в Ташкенте
Sputnik / Дильшода Рахматова
Карантин в Узбекистане продлен до 15 июня
Власти страны начали смягчать условия карантина в конце апреля. С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на цветовые "зоны" — "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 357 тысяч человек.

В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 3 513. Скончались 14 пациентов, выздоровели — 2 728, 746 находятся на лечении.

Теги:
коронавирус, пандемия, Узбекистан, спорт, Футбол



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