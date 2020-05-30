Чемпионат Узбекистана по футболу возобновится c 5 июня

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Матчи чемпионата профессиональной футбольной лиги Узбекистана возобновятся с 5 июня, но будут проходить без зрителей из-за мер против распространения COVID-19. Решение принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.
Футбольный чемпионат Узбекистана был приостановлен 16 марта, на следующий день после появления первого случая COVID-19 в стране.
"С 5 июня разрешено продолжать чемпионат профессиональной футбольной лиги Узбекистана без зрителей", — говорится в публикации на Telegram-канале Министерства юстиции.
Профессиональные футбольные клубы должны проводить учебные занятия в соответствии с санитарными правилами, нормами и стандартами гигиены.
Напомним, спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открывают санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 357 тысяч человек.
В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 3 513. Скончались 14 пациентов, выздоровели — 2 728, 746 находятся на лечении.