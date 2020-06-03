17:42 03 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
В столице Туркменистана открыли монумент велосипеду

Бердымухамедов открыл в Ашхабаде монумент велосипеду

Государственное информагентство Туркменистана "Туркменистан сегодня"
Спорт
Получить короткую ссылку
25910
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200603/14278864/Berdymukhamedov-otkryl-v-Ashkhabade-monument-velosipedu.html

Велосипедный спорт, будучи экологическим и интересным видом, играет большую роль в укреплении здоровья населения государства, заявил глава Туркменистана.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рано утром 3 июня — во Всемирный день велосипеда — открыл в Ашхабаде монумент этому виду транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Праздник отмечается ежегодно в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН, принятой на 72-й сессии в апреле 2018-го по инициативе Туркменистана.

Необычный монумент представляет собой целую композицию, в центре которой земной шар с контурным изображением туркменской территории и надписью "Туркменистан — сердце Великого Шелкового пути". Вокруг земного шара едут несколько велосипедистов золотого цвета в натуральную величину. У подножия монумента изображены караваны верблюдов и несущиеся вскачь кони.

На церемонии открытия присутствовали руководители правительства, парламента, политических партий и общественных организаций, главы и представители дипломатических миссии иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, преподаватели, студенты и так далее. Все были одеты в спортивную форму и с велосипедами, чтобы затем принять участие в массовом велопробеге.

В столице Туркменистана открыли монумент велосипеду
Государственное информагентство Туркменистана "Туркменистан сегодня"
В столице Туркменистана открыли монумент велосипеду

В своей речи Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что велосипедный спорт, будучи экологическим и интересным видом, играет большую роль в укреплении здоровья населения государства, в соответствии с этим в стране увеличивается количество людей, занимающихся велоспортом.

"Открывая сегодня этот красивый монумент велосипеду, который украсит прекрасный облик нашей столицы, мы увековечиваем память об этом событии — учреждении Всемирного дня велосипеда", — сказал президент.

Затем он дал старт массовому велопробегу и сам на велосипеде возглавил его. Колонна проехала 12 километров по улицам города и финишировала у Государственной трибуны рядом с президентским дворцом.

Массовые велопробеги в честь Всемирного дня велосипеда состоялись сегодня во всех регионах Туркменистана.

Теги:
спорт, монумент, велосипед, Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Фоторабота Ленинград. Выставочный фонд.
Двое под зонтом: дождь глазами советских фотографов
Сотни людей собрались в Миннеаполисе у резиденции губернатора
"Жизни черных важны": акция протеста около резиденции губернатора в Миннеаполисе
Карантинные зоны - правила и ограничения
В зоне особого внимания: ограничения и запреты в районах и областях

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться