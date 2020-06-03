Бердымухамедов открыл в Ашхабаде монумент велосипеду

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рано утром 3 июня — во Всемирный день велосипеда — открыл в Ашхабаде монумент этому виду транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Праздник отмечается ежегодно в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН, принятой на 72-й сессии в апреле 2018-го по инициативе Туркменистана.

Необычный монумент представляет собой целую композицию, в центре которой земной шар с контурным изображением туркменской территории и надписью "Туркменистан — сердце Великого Шелкового пути". Вокруг земного шара едут несколько велосипедистов золотого цвета в натуральную величину. У подножия монумента изображены караваны верблюдов и несущиеся вскачь кони.

На церемонии открытия присутствовали руководители правительства, парламента, политических партий и общественных организаций, главы и представители дипломатических миссии иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, преподаватели, студенты и так далее. Все были одеты в спортивную форму и с велосипедами, чтобы затем принять участие в массовом велопробеге.

Государственное информагентство Туркменистана "Туркменистан сегодня" В столице Туркменистана открыли монумент велосипеду

В своей речи Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что велосипедный спорт, будучи экологическим и интересным видом, играет большую роль в укреплении здоровья населения государства, в соответствии с этим в стране увеличивается количество людей, занимающихся велоспортом.

"Открывая сегодня этот красивый монумент велосипеду, который украсит прекрасный облик нашей столицы, мы увековечиваем память об этом событии — учреждении Всемирного дня велосипеда", — сказал президент.

Затем он дал старт массовому велопробегу и сам на велосипеде возглавил его. Колонна проехала 12 километров по улицам города и финишировала у Государственной трибуны рядом с президентским дворцом.

Массовые велопробеги в честь Всемирного дня велосипеда состоялись сегодня во всех регионах Туркменистана.