Уроженец Ташкента Артур Калиев подписал контракт с "Лос-Анджелес Кингз"

Восемнадцатилетний нападающий был выбран "Кингз" под 33-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Американский форвард Артур Калиев, родившийся в Ташкенте, заключил трехлетний контракт с "Лос-Анджелес Кингз", сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне Калиев забросил 44 шайбы и сделал 54 результативных передачи в 57 матчах за клуб "Гамильтон Бульдогс" в Хоккейной лиге Онтарио. Восемнадцатилетний нападающий был выбран "Кингз" под 33-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

Также "Лос-Анджелес" заключил трехлетний контракт с уроженцем Австралии защитником Джорданом Спенсом.

"Лос-Анджелес Кингз" был основан в феврале 1966 года. Вошел в состав НХЛ в результате расширения 1967-го.