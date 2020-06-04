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Уроженец Ташкента Артур Калиев подписал контракт с "Лос-Анджелес Кингз"

© Sputnik / Крис Бэрри
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200604/14283745/Urozhenets-Tashkenta-Artur-Kaliev-podpisal-kontrakt-novichka-s-Los-Andzheles-Kingz.html

Восемнадцатилетний нападающий был выбран "Кингз" под 33-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Американский форвард Артур Калиев, родившийся в Ташкенте, заключил трехлетний контракт с "Лос-Анджелес Кингз", сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне Калиев забросил 44 шайбы и сделал 54 результативных передачи в 57 матчах за клуб "Гамильтон Бульдогс" в Хоккейной лиге Онтарио. Восемнадцатилетний нападающий был выбран "Кингз" под 33-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

Также "Лос-Анджелес" заключил трехлетний контракт с уроженцем Австралии защитником Джорданом Спенсом.

"Лос-Анджелес Кингз" был основан в феврале 1966 года. Вошел в состав НХЛ в результате расширения 1967-го.

Теги:
Лос-Анджелес Кингз, Артур Калиев, спорт, хоккей



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