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Кирилл Погребняк

Погребняк рассказал, как ташкентский "Локомотив" возвращается к тренировкам

ФК "Локомотив" (Ташкент)
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200604/14288586/Pogrebnyak-rasskazal-kak-tashkentskiy-Lokomotiv-vozvraschaetsya-k-trenirovkam.html

По словам футболиста, все его коллеги по команде здоровы, и сейчас спортсмены хотят только одного — играть.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Российский нападающий ташкентского "Локомотива" Кирилл Погребняк в эксклюзивном комментарии для Sputnik Узбекистан рассказал, как команда возвращается к тренировкам после перерыва, поделился мыслями о первых матчах без зрителей и поведал о состоянии брата, который заразился коронавирусом.

"У нас все хорошо, с 15 июня продолжаем сезон, без зрителей. Тесты не сдавали, возможно, еще сдадим. Но у нас все здоровы", — заявил Погребняк.

"Думаю, в первой игре мы сразу поймем, каково это — играть без зрителей, но в данный момент нам просто хочется играть", — добавил форвард.

Рассказал игрок и об атмосфере в столице Узбекистана на фоне пандемии.

Кирилл Погребняк
ФК "Локомотив"
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"Город оживает, осталось открыть кафе и рестораны. В принципе, жизнь уже бурлит, все гуляют. Ездят куда-то. На улице тридцать семь градусов жары. Пока штрафы не отменили, все ходят в масках", — отметил Погребняк.

На вопрос о состоянии брата Павла, у которого подтвердился коронавирус, Кирилл ответил, успокоив всех поклонников таланта Погребняка-старшего: "Чувствует себя хорошо. Выздоровел и готов тренироваться. Спасибо!".

Напомним, Кирилл Погребняк подписал контракт с ташкентским "Локомотивом" в январе 2020 года.

Теги:
Узбекистан, ФК "Локомотив", Футбол, спорт, Кирилл Погребняк



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