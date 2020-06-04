Погребняк рассказал, как ташкентский "Локомотив" возвращается к тренировкам

По словам футболиста, все его коллеги по команде здоровы, и сейчас спортсмены хотят только одного — играть.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Российский нападающий ташкентского "Локомотива" Кирилл Погребняк в эксклюзивном комментарии для Sputnik Узбекистан рассказал, как команда возвращается к тренировкам после перерыва, поделился мыслями о первых матчах без зрителей и поведал о состоянии брата, который заразился коронавирусом.

"У нас все хорошо, с 15 июня продолжаем сезон, без зрителей. Тесты не сдавали, возможно, еще сдадим. Но у нас все здоровы", — заявил Погребняк.

"Думаю, в первой игре мы сразу поймем, каково это — играть без зрителей, но в данный момент нам просто хочется играть", — добавил форвард.

Рассказал игрок и об атмосфере в столице Узбекистана на фоне пандемии.

"Город оживает, осталось открыть кафе и рестораны. В принципе, жизнь уже бурлит, все гуляют. Ездят куда-то. На улице тридцать семь градусов жары. Пока штрафы не отменили, все ходят в масках", — отметил Погребняк.

На вопрос о состоянии брата Павла, у которого подтвердился коронавирус, Кирилл ответил, успокоив всех поклонников таланта Погребняка-старшего: "Чувствует себя хорошо. Выздоровел и готов тренироваться. Спасибо!".

Напомним, Кирилл Погребняк подписал контракт с ташкентским "Локомотивом" в январе 2020 года.