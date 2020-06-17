ФК "Ростов", за который играет Шомуродов, ушел на двухнедельный карантин

Результаты последнего теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава команды. Их имена не называются.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. ФК "Ростов" ушел всей командой на 14-дневный карантин из-за коронавируса, инфекция была выявлена у шестерых футболистов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

"Ростов" 19 июня должен был сыграть в гостях с "Сочи" в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"В рамках подготовки к матчу 23-го тура РПЛ "Сочи" – "Ростов" и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора футболисты, тренерский штаб и персонал нашей команды проходят регулярные тесты на COVID-19. Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды", — говорится в публикации на официальном сайте ФК.

В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК "Ростов" — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды, уточнили в пресс-службе.

Клуб уведомил о произошедшем соответствующие органы, в том числе руководство РПЛ и Российского футбольного союза (РФС).

Ситуацию прокомментировал Спорт РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Если существует опасность массового заражения коронавирусом, "Ростов" нужно будет снять с сезона Российской премьер-лиги, заявил он. Однако это не будет означать, что надо останавливать весь чемпионат РПЛ: остальные будут играть, добавил Колосков.

Напомним, за "Ростов" с июля 2017 года выступает узбекистанский футболист, нападающий Элдор Шомуродов. В августе 2019-го он был признан лучшим игроком месяца в РПЛ.