Состоялась жеребьевка чемпионата Азии U19 — в какую группу попал Узбекистан

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В штаб-квартире Азиатской конфедерации футбола (АФК) прошла жеребьевка чемпионата Азии по футболу среди юношей до 19 лет.
Молодежная сборная Узбекистана сыграет в группе "A" с командами Индонезии, Камбоджи и Ирана.
Остальные участники расположились следующим образом:
- Группа "B": Южная Корея, Япония, Ирак, Бахрейн;
- Группа "С": Саудовская Аравия, Австралия, Вьетнам, Лаос;
- Группа "D": Катар, Таджикистан, Малайзия, Йемен.
Отметим, что ЧА U19 запланирован на 14-31 октября этого года. Спортивный турнир пройдет на четырех стадионах в трех городах Узбекистана — Ташкенте, Алмалыке и Намангане.