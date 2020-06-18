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Футболист на поле

Состоялась жеребьевка чемпионата Азии U19 — в какую группу попал Узбекистан

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200618/14366996/Sostoyalas-zherebevka-chempionata-Azii-U19--v-kakuyu-gruppu-popal-Uzbekistan.html

Напомним, что данное спортивное мероприятие состоится этой осенью и пройдет на территории Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В штаб-квартире Азиатской конфедерации футбола (АФК) прошла жеребьевка чемпионата Азии по футболу среди юношей до 19 лет.

Молодежная сборная Узбекистана сыграет в группе "A" с командами Индонезии, Камбоджи и Ирана.

Остальные участники расположились следующим образом:

  • Группа "B": Южная Корея, Япония, Ирак, Бахрейн;
  • Группа "С": Саудовская Аравия, Австралия, Вьетнам, Лаос;
  • Группа "D": Катар, Таджикистан, Малайзия, Йемен.

Отметим, что ЧА U19 запланирован на 14-31 октября этого года. Спортивный турнир пройдет на четырех стадионах в трех городах Узбекистана — Ташкенте, Алмалыке и Намангане.

Теги:
Чемпионат Азии по футболу, спорт, Футбол



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