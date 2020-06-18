Состоялась жеребьевка чемпионата Азии U19 — в какую группу попал Узбекистан

Сегодня были выписаны пациенты, проходившие лечение от COVID-19 в инфекционных учреждениях Ташкента. Напомним, что выздоровевшие граждане остаются дома под наблюдением врачей.

Ранее в нескольких интервью российский лидер признавался, что у него двое внуков и он их очень любит, однако времени на игры с ними почти нет.