Немецкий портал подсчитал, сколько "стоят" лучшие футболисты Узбекистана

Какие из спортсменов высшей узбекской лиги названы самыми дорогими и насколько различаются цены среди стран Центральной Азии — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Специализирующийся на оценочной стоимости футболистов немецкий портал Transfermarkt опубликовал новые данные о стоимости самых дорогих игроков Центральной Азии.

Как отмечают аналитики, пандемия повлияла в том числе и на спорт. Так, "рыночная цена" футболистов упала в среднем на 20%. Правда, это не коснулось игроков возраста 22-х лет и младше.

По словам основателя Transfermarkt Маттиаса Зайделя, футбол сейчас переживает не лучшие времена из-за рухнувших цен на биржевых рынках. Из-за это многим клубам грозит неплатежеспособность, а планы по трансферам застопорились из-за множества неопределенностей в большинстве ФК.

Специалисты портала также подсчитали общие потери трансферной стоимости спортсменов из-за пандемии — цифра достигает 9,22 миллиарда евро.

Общая оценочная стоимость футболистов Узбекистана

Самым дорогим футболистом узбекской сборной, по данным Transfermarkt, стал нападающий ташкентского "Пахтакора" Игорь Сергеев — 1,3 миллиона евро.

В 725 тысяч евро немецкие эксперты оценили полузащитника Олега Зотеева, играющего за "Локомотив".

Между тем примечательно, что две главные звезды узбекского футбола — Эльдор Шомуродов (российский клуб "Ростов") и Одил Ахмедов (полузащитник китайского клуба "Шанхай СИПГ") — не были включены порталом в основной состав сборной республики.

Спортсмены были оценены в 5,2 миллиона евро и 2 миллиона евро соотвественно.

Общая оценочная стоимость футболистов сборной Узбекистана оценена в 9,73 миллиона евро.

Цены среди других стран Центральной Азии

Общая оценочная стоимость футболистов сборной Таджикистана составила 4,9 миллиона евро, Кыргызстана — 4,23 миллиона евро, Туркменистана — 2,53 миллиона евро, Казахстана — более 12,4 миллиона евро.