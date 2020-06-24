Сборные Узбекистана и Таджикистана проведут товарищеский матч в Ташкенте

Предварительно, игра состоится 4 сентября на столичном стадионе "Миллий". Изначально встреча была назначена на конец марта, однако из-за пандемии она была отменена.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана и Федерация футбола Таджикистана договорились о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух республик.

Об этом сообщила таджикская сторона.

Сообщается, что встреча назначена на 4 сентября. Игра состоится на стадионе "Миллий" в Ташкенте.

Изначально матч должен был пройти 31 марта, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Встречу отменили на неопределенный срок.

Последний раз национальные сборные Узбекистана и Таджикистана вместе играли в далеком 2011-м.

До этого футболисты встречались на одном поле восемь раз: в четырех матчах победу одержал Узбекистан, в одном — Таджикистан, еще три игры закончились ничьей.