Сборные Узбекистана и Таджикистана проведут товарищеский матч в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана и Федерация футбола Таджикистана договорились о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух республик.
Об этом сообщила таджикская сторона.
Сообщается, что встреча назначена на 4 сентября. Игра состоится на стадионе "Миллий" в Ташкенте.
Изначально матч должен был пройти 31 марта, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Встречу отменили на неопределенный срок.
Последний раз национальные сборные Узбекистана и Таджикистана вместе играли в далеком 2011-м.
До этого футболисты встречались на одном поле восемь раз: в четырех матчах победу одержал Узбекистан, в одном — Таджикистан, еще три игры закончились ничьей.