Юная узбекистанка взяла "бронзу" на онлайн-турнире по художественной гимнастике

Соревнования проводятся в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Участие в них приняли спортсменки из России, Узбекистана, Кыргызстана и Израиля.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Юная спортсменка из Узбекистана взяла "бронзу" в международном онлайн-турнире по художественной гимнастике.

Екатерина Фетисова стала третьей в упражнениях с обручем, показав результат 21,2 балла. Об этом сообщает Спорт РИА Новости.

Первые два места пьедестала заняли россиянка Дина Аверина (25,15 балла) и ее сестра Арина Аверина (23,9 балла).

Это первое в истории международное онлайн-состязание по художественной гимнастике.

Мероприятие в целях профилактики проходит без зрителей.

В турнире соревнуются как команды, так и одиночные спортсменки.

В состязании принимают участие девушки всех возрастов — начиная с юниорок, заканчивая уже взрослыми спортсменками.

К слову, сборная России одержала победу в групповых упражнениях с пятью мячами (32,80 балла). Команда Узбекистана, в свою очередь, набрала 32,05 балла.