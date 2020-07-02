В спорткомплексе есть площадки для игр в гандбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, корты для бадминтона, поле для мини-футбола с искусственным покрытием, спортивную арену для борьбы и тренажерный зал, а также беговая дорожка и место для прыжков в длину.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. В махалле Гульшан Хивинского района построили современный спортивный комплекс, открытие которого приурочили ко Дню молодежи, сообщают в Министерстве спорта.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель хокима Хорезмской области С. Салаев, начальник областного управления физической культуры и спорта О. Полвонов и несколько представителей спорта. По инициативе семейного предприятия "Пахлавон авлод" взамен заброшенного стадиона был возведен новый спорткомплекс.

"Он включает в себя площадки для игр в гандбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, корты для бадминтона, поле для мини-футбола с искусственным покрытием, спортивную арену для борьбы и тренажерный зал, а также беговую дорожку и место для прыжков в длину", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что спортивный комплекс оборудован в соответствии с международными стандартами.

В ходе встречи начальник областного управления физической культуры и спорта Ортик Полвонов заявил, что в стране предпринимаются все меры для обеспечения регулярного участия женщин и детей в занятиях спортом и физической культурой.

Министерство спорта В Хиве открылся современный спортивный комплекс

В последние годы спортивный образ жизни обретает популярность среди граждан, о чем свидетельствуют победы соотечественников на Азиатских, Всемирных и Олимпийских играх.

Еще одной изюминкой спортивного комплекса является "Аллея отдыха", на территории которой расположены фонтан, беседка и детские аттракционы.

В настоящее время на постоянной основе здесь работают семь человек. В будущем этот спорткомплекс планируется превратить в спортивную школу на основе государственно-частного партнерства, в результате чего будут трудоустроены еще 40 специалистов в области спорта.

Министерство спорта В Хиве открылся современный спортивный комплекс

Напомним: в декабре 2019 года стало известно о намерении реконструировать легендарный стадион "Пахтакор", так как он уже не отвечает всем современным требованиям ФИФА. В футбольном клубе "Пахтакор" заявили, что для этой цели был объявлен международный конкурс, на который прислали свои работы около 20 компаний.