Узбекистан вошел в пятерку кандидатов на проведение Кубка Азии-2027

В список из кандидатов на проведение континентального турнира также вошли вошли Индия, Иран, Катар и Саудовская Аравия.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Один из самых престижных футбольных чемпионатов континента Кубок Азии-2027 может пройти в Узбекистане.

Об этом сообщила пресс-служба Азиатской футбольной конфедерации.

Помимо Узбекистана, заявку на проведение турнира подали еще четыре страны: Индия, Иран, Катар и Саудовская Аравия.

"Теперь АФК будет работать с каждой Ассоциацией участников торгов над предоставлением необходимой тендерной документации в соответствии с процессом торгов и объявит страну-хозяйку 19-го Кубка Азии АФК в 2021 году", — говорится в сообщении конфедерации.

Между тем среди пяти стран-кандидатов две — Катар и Иран — уже дважды проводили у себя Кубок Азии. Катар принимал турнир в 1988 и 2011 годах, а Иран — в 1968 и 1976 годах.

Следующий Кубок Азии состоится в 2023 году в Китае. После этого КНР также войдет в список стран, которые дважды принимали у себя континентальный чемпионат.