​Высшая хоккейная лига подвела итоги сезона - на каком месте "Хумо"

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Высшая хоккейная лига подвела итоги сезона 2019/2020, в соответствии с результатами регулярного чемпионата и 1/8 плей-офф, сообщает пресс-служба.
"ХК "Хумо" занял восьмое место из 34 команд, что является отличным результатом для первого года существования клуба", - говорится в информации.
Итоговая таблица:
- "Звезда", Москва;
- "Динамо", Санкт-Петербург;
- "СКА-Нева", Санкт-Петербург;
- "Рубин", Тюмень;
- "Югра", Ханты-Мансийск;
- "Барс", Казань;
- "Нефтяник", Альметьевск;
- "Хумо", Ташкент;
- "Лада", Тольятти;
- "Сокол", Красноярск;
- "Торос", Нефтекамск;
- "Сарыарка", Караганда;
- "Горняк", Учалы;
- "Химки", Воскресенск;
- "Торпедо", Усть-Каменогорск;
- "Дизель", Пенза;
- "Металлург", Новокузнецк;
- "Зауралье", Курган;
- "Челмет", Челябинск;
- "Тамбов", Тамбов;
- "Динамо", Тверь;
- "Ижсталь", Ижевск;
- "Молот-Прикамье", Пермь;
- "Ростов", Ростов-на-Дону;
- "Торпедо-Горький", Нижний Новгород;
- "ОРДЖИ", Пекин;
- "Номад", Нур-Султан;
- "Южный Урал", Орск;
- "Буран", Воронеж;
- ЦСК ВВС, Самара;
- "КРС-БСУ", Пекин;
- ХК "Рязань", Рязань;
- "Ермак", Ангарск;
- "Ценг Тоу", Цзилинь.
Команды располагаются в итоговой таблице соревнования с учетом занятых мест по итогам регулярного чемпионата и серий матчей 1/8 финала второго этапа.