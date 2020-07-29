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Хоккей. Иллюстративное фото.

​Высшая хоккейная лига подвела итоги сезона - на каком месте "Хумо"

© Sputnik / Виталий Белоусов
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200729/14647257/Vysshaya-khokkeynaya-liga-podvela-itogi-sezona---na-kakom-meste-Khumo.html

Команды располагаются в итоговой таблице соревнования с учетом занятых мест по итогам регулярного чемпионата и серий матчей 1/8 финала второго этапа.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Высшая хоккейная лига подвела итоги сезона 2019/2020, в соответствии с результатами регулярного чемпионата и 1/8 плей-офф, сообщает пресс-служба.

"ХК "Хумо" занял восьмое место из 34 команд, что является отличным результатом для первого года существования клуба", - говорится в информации.

Итоговая таблица:

  1. "Звезда", Москва;
  2. "Динамо", Санкт-Петербург;
  3. "СКА-Нева", Санкт-Петербург;
  4. "Рубин", Тюмень;
  5. "Югра", Ханты-Мансийск;
  6. "Барс", Казань;
  7. "Нефтяник", Альметьевск;
  8. "Хумо", Ташкент;
  9. "Лада", Тольятти;
  10. "Сокол", Красноярск;
  11. "Торос", Нефтекамск;
  12. "Сарыарка", Караганда;
  13. "Горняк", Учалы;
  14. "Химки", Воскресенск;
  15. "Торпедо", Усть-Каменогорск;
  16. "Дизель", Пенза;
  17. "Металлург", Новокузнецк;
  18. "Зауралье", Курган;
  19. "Челмет", Челябинск;
  20. "Тамбов", Тамбов;
  21. "Динамо", Тверь;
  22. "Ижсталь", Ижевск;
  23. "Молот-Прикамье", Пермь;
  24. "Ростов", Ростов-на-Дону;
  25. "Торпедо-Горький", Нижний Новгород;
  26. "ОРДЖИ", Пекин;
  27. "Номад", Нур-Султан;
  28. "Южный Урал", Орск;
  29. "Буран", Воронеж;
  30. ЦСК ВВС, Самара;
  31. "КРС-БСУ", Пекин;
  32. ХК "Рязань", Рязань;
  33. "Ермак", Ангарск;
  34. "Ценг Тоу", Цзилинь.

Команды располагаются в итоговой таблице соревнования с учетом занятых мест по итогам регулярного чемпионата и серий матчей 1/8 финала второго этапа.

Теги:
Высшая хоккейная лига, хоккей, Спортсмен, спорт, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Хоккейный клуб "Хумо"



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