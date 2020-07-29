​Высшая хоккейная лига подвела итоги сезона - на каком месте "Хумо"

Команды располагаются в итоговой таблице соревнования с учетом занятых мест по итогам регулярного чемпионата и серий матчей 1/8 финала второго этапа.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Высшая хоккейная лига подвела итоги сезона 2019/2020, в соответствии с результатами регулярного чемпионата и 1/8 плей-офф, сообщает пресс-служба.

"ХК "Хумо" занял восьмое место из 34 команд, что является отличным результатом для первого года существования клуба", - говорится в информации.

Итоговая таблица:

"Звезда", Москва; "Динамо", Санкт-Петербург; "СКА-Нева", Санкт-Петербург; "Рубин", Тюмень; "Югра", Ханты-Мансийск; "Барс", Казань; "Нефтяник", Альметьевск; "Хумо", Ташкент; "Лада", Тольятти; "Сокол", Красноярск; "Торос", Нефтекамск; "Сарыарка", Караганда; "Горняк", Учалы; "Химки", Воскресенск; "Торпедо", Усть-Каменогорск; "Дизель", Пенза; "Металлург", Новокузнецк; "Зауралье", Курган; "Челмет", Челябинск; "Тамбов", Тамбов; "Динамо", Тверь; "Ижсталь", Ижевск; "Молот-Прикамье", Пермь; "Ростов", Ростов-на-Дону; "Торпедо-Горький", Нижний Новгород; "ОРДЖИ", Пекин; "Номад", Нур-Султан; "Южный Урал", Орск; "Буран", Воронеж; ЦСК ВВС, Самара; "КРС-БСУ", Пекин; ХК "Рязань", Рязань; "Ермак", Ангарск; "Ценг Тоу", Цзилинь.

Команды располагаются в итоговой таблице соревнования с учетом занятых мест по итогам регулярного чемпионата и серий матчей 1/8 финала второго этапа.