Хотел прийти в "Штутгарт" любой ценой – Вальдемар Антон о переходе в Бундеслигу

В минувшем сезоне Вальдемар провел 30 матчей во Второй бундеслиге и одну встречу в Кубке Германии. В общей сложности защитник сыграл за "Ганновер" 137 матчей, забил пять голов.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Немецкий футболист узбекского происхождения Антон Вальдемар перешел из "Ганновера" в "Штутгарт" и продолжит выступление в Бундеслиге.

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Контракт с 24-летним немцем рассчитан до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера официально не называется, но, по информации портала transfermarkt, она составила четыре миллиона евро.

Официальный сайт ФК "Штутгарт" Футболист Антон Вальдемар

Руководство новой команды Антона не скрывает, что давно интересовалось футболистом и радо подписать с ним контракт.

"Мы давно интересовались Вальдемаром Антоном и очень рады, что можем подписать его для "Штутгарта". Помимо своих футбольных способностей и лидерских качеств, Вальдемар уже имеет большой опыт. Таким образом, у него есть все предпосылки, чтобы стать важным членом нашей линии обороны. Мы тепло приветствуем Вальдемара", - заявил после подписания спортивный директор команды из Штутгарта Свен Мислинтат.

Сам же игрок отметил богатые традиции своего нового клуба.

"Я очень рад, что переход состоялся. У меня было несколько предложений, но я очень быстро понял, что хочу прийти в "Штутгарт" любой ценой. Это клуб с богатой традицией и он что-то значит для людей в регионе", - отметил футболист.

Антон в минувшем сезоне провел 30 матчей во Второй бундеслиге и одну встречу в Кубке Германии. В общей сложности защитник сыграл за "Ганновер" 137 матчей, забил пять голов. В активе футболиста 11 игр в составе молодежной сборной Германии.

Вальдемар Антон родился 20 июля 1996 года в городе Алмалык в Ташкентской области. До июля 2016-го считалось, что он родился в городе Энген, который находится в земле Баден-Вюртемберг Германии. Но в одном из интервью футболист опроверг эту информацию и рассказал, что на самом деле родился в Алмалыке. Его родители родились в Узбекистане и позднее переехали в Германию. По словам самого Антона, его дедушка и бабушка разговаривали на узбекском языке, а его родители и он сам — русскоязычные, которые в то же время владеют и немецким языком.