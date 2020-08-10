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Сборная Узбекистана вернулась с Азиатских игр с триумфом

Ташкент готовится к проведению IV летних Азиатских игр среди молодежи

Национальный олимпийский комитет
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200810/14742282/Tashkent-gotovitsya-k-provedeniyu-IV-letnikh-Aziatskikh-igr-sredi-molodezhi.html

Источником финансирования соревнований станут выделенные Министерству физкультуры и спорта бюджетные средства, а также благотворительные средства физических и юридических лиц.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Кабмин утвердил программу мероприятий летних Азиатских игр "Ташкент-2025". Соответствующее постановление правительства предполагает создание Дирекции летних Азиатских игр "Ташкент-2025" при Национальном олимпийском комитете Узбекистана.

Основными задачами структуры:

  • организация подписания соглашений, контрактов, меморандумов и гарантийных писем между Олимпийским советом Азии и правительством Республики Узбекистан о проведении Азиатских игр в Узбекистане;
  • разработка генерального плана подготовки к соревнованиям, разработка программы и логотипа Азиатских игр "Ташкент-2025";
  • подготовка спортивных сооружений и других объектов в соответствии с требованиями Олимпийского совета Азии и международных спортивных федераций;
  • предоставление необходимого спортивного, медицинского, технического и другого оборудования;
  • обеспечение информационной и технической поддержки, защита прав на трансляцию игр;
  • подготовка церемоний открытия и закрытия соревнований, проведение рекламных мероприятий для продвижения идей и ценностей Азиатских игр.

В течение месяца будет утвержден Устав Дирекции. До 1 апреля 2021 года Министерству физической культуры и спорта вместе с Министерством финансов необходимо утвердить положение о порядке формирования и расходования средств Дирекции.

Источником финансирования соревнований станут выделенные Министерству физкультуры и спорта бюджетные средства, а также благотворительные средства физических и юридических лиц.

Решение о проведении летних Азиатских игр среди молодежи в 2025 году в Ташкенте было принято на 73-м заседании Исполкома Олимпийского совета Азии в сентябре 2019-го в Дохе.

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В соревнованиях по девяти видам спорта ожидается участие спортсменов 14-17 лет из 43 стран.

Для справки: Молодежные Азиатские игры – спортивные соревнования, которые проводятся среди молодых спортсменов Азии каждые четыре года. Первые игры состоялись в 2009-м в Сингапуре, затем в 2013 году – в Китае, в 2017-м – в Шри-Ланке, в 2021 году планировалось провести их в Китае.

Теги:
Ташкент, игры, Азия, спорт



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