Ташкент готовится к проведению IV летних Азиатских игр среди молодежи

Источником финансирования соревнований станут выделенные Министерству физкультуры и спорта бюджетные средства, а также благотворительные средства физических и юридических лиц.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Кабмин утвердил программу мероприятий летних Азиатских игр "Ташкент-2025". Соответствующее постановление правительства предполагает создание Дирекции летних Азиатских игр "Ташкент-2025" при Национальном олимпийском комитете Узбекистана.

Основными задачами структуры:

организация подписания соглашений, контрактов, меморандумов и гарантийных писем между Олимпийским советом Азии и правительством Республики Узбекистан о проведении Азиатских игр в Узбекистане;

разработка генерального плана подготовки к соревнованиям, разработка программы и логотипа Азиатских игр "Ташкент-2025";

подготовка спортивных сооружений и других объектов в соответствии с требованиями Олимпийского совета Азии и международных спортивных федераций;

предоставление необходимого спортивного, медицинского, технического и другого оборудования;

обеспечение информационной и технической поддержки, защита прав на трансляцию игр;

подготовка церемоний открытия и закрытия соревнований, проведение рекламных мероприятий для продвижения идей и ценностей Азиатских игр.

В течение месяца будет утвержден Устав Дирекции. До 1 апреля 2021 года Министерству физической культуры и спорта вместе с Министерством финансов необходимо утвердить положение о порядке формирования и расходования средств Дирекции.

Источником финансирования соревнований станут выделенные Министерству физкультуры и спорта бюджетные средства, а также благотворительные средства физических и юридических лиц.

Решение о проведении летних Азиатских игр среди молодежи в 2025 году в Ташкенте было принято на 73-м заседании Исполкома Олимпийского совета Азии в сентябре 2019-го в Дохе.

В соревнованиях по девяти видам спорта ожидается участие спортсменов 14-17 лет из 43 стран.

Для справки: Молодежные Азиатские игры – спортивные соревнования, которые проводятся среди молодых спортсменов Азии каждые четыре года. Первые игры состоялись в 2009-м в Сингапуре, затем в 2013 году – в Китае, в 2017-м – в Шри-Ланке, в 2021 году планировалось провести их в Китае.