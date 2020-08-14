Отабек Умаров покинул руководство спортивных организаций — кто его заменит

Умаров с марта 2019 года был председателем Федерации триатлона Узбекистана, а с ноября — Ассоциации ММА.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Отабек Умаров, возглавлявший Ассоциацию смешанных боевых искусств (Mixed Martial Arts, MMA) Узбекистана и Федерацию триатлона, покинул посты в обеих организациях, сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК).

"Наша страна, весь народ Узбекистана столкнулся с такой силой, которая потрясла весь мир. Ясно, что преодоление существующих проблем требует от каждого из нас больших сил и усердия. Я знаю, что в такой ситуации задачи, связанные с несением государственной службы и обеспечением общественной безопасности, имеют совершенно новый характер и поднимаются до самого высокого уровня ответственности. Это не оставляет мне выбора, кроме как освободить свою должность в спортивной организации. Причины просты: Ассоциация ММА и Федерация триатлона занимают много времени и внимания, что на сегодняшний день я не могу гарантировать", — заявил Умаров, которого цитирует пресс-служба НОК.

На совместном заседании двух спортивных организаций, которое состоялось в пятницу, председателем Федерации триатлона был единогласно избран секретарь Совета безопасности Узбекистана Виктор Махмудов, а председателем Ассоциации ММА — министр обороны Баходир Курбанов.

За время руководства Отабека Умарова в обеих организациях произошел значительный прогресс, отметили в НОК.

"В составе Федерации триатлона начали работать известные зарубежные тренеры, наши спортсмены принимали участие в крупных международных соревнованиях, организовывались международные учебно-тренировочные сборы, а в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта и в школе-интернате Олимпийского резерва была открыта кафедра триатлона", — говорится в публикации.

Кроме того, под руководством Умарова как председателя Ассоциации ММА на Humo Arena в Ташкенте был организован турнир по смешанным единоборствам GFC 20, в котором приняли участие Хабиб Нурмагомедов, Рой Джонс, Джефф Монсон, Фрэнк Мир.

А в феврале на заседании Международной федерации ассоциаций смешанных боевых искусств (IMMAF) в Нур-Султане Ассоциация ММА Узбекистана была признана полноправным членом организации.