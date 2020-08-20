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Футболисту “Пахтакора” Геннадию Денисову исполнилось 60 лет

Из личного архива Геннадия Денисова
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200820/14810008/Futbolistu-Pakhtakora-Gennadiyu-Denisovu-ispolnilos-60-let.html

Спортсмен многого добился и внес большой вклад в развитие отечественного футбола. Он стал одним из рекордсменов по количеству проведенных матчей.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Свой 60-й День рождения Геннадий Денисов встречает в кругу родных и друзей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Новому поколению футбольных болельщиков вряд ли хорошо известно его имя. Однако при детальном рассмотрении биографии Геннадия Анатольевича, мы узнаем, что он многого добился и внес большой вклад в развитие отечественного футбола.

В ташкентском “Пахтакоре” союзных времен Денисов много лет был капитаном команды. Он также стал одним из рекордсменов по количеству матчей. За 12 лет в столичном клубе (с 1979 по 1991 год) защитник сыграл 371 матч и забил 32 гола. Правда, в 1986 году футболист провел один сезон в московском ЦСКА. 
Геннадий Денисов с друзьями
Из личного архива Геннадия Денисова
Геннадий Денисов с друзьями

Геннадий Денисов выступал в “Пахтакоре” под номером “5”. После распада Советского Союза он перебрался во владикавказскую “Аланию” (тогда клуб назывался “Спартак”). В 1990-е годы данная футбольная лига представляла собой очень серьезную силу. В 1995 году футбольный клуб даже стал чемпионом России. Однако к тому моменту Геннадий Денисов ушел из него, перебравшись на историческую родину — в наманганский “Навбахор”. Тем не менее, с “Аланией” он стал серебряным призером чемпионата России в 1992 году.

Пресс-служба Министерства спорта и физической культуры
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Теперь династию продолжает сын прославленного футболиста — Виталий Денисов, известный по выступлениям за московские ЦСКА и “Локомотив”. Он является воспитанником детско-юношеской спортивной школы “Пахтакор”. В сезоне 2004/2005 года Денисов выиграл вместе с ЦСКА Кубок УЕФА, а в 2018 году вместе с “Локомотивом” стал чемпионом России. В составе двух клубов он четыре раза выиграл Кубок России, а в 2013 году стал футболистом года в Узбекистане. Сейчас Виталий Денисов играет в Российской премьер-лиге за волгоградский “Ротор”.

 

Теги:
СССР, распад СССР, Узбекистан, Виталий Денисов, ФК "Пахтакор", Пахтакор



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