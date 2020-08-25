Первый залп комом: узбекский экипаж стал четвертым в танковом биатлоне АрМИ

Первый экипаж команды Узбекистана выступил в индивидуальной гонке на танковом биатлоне. Старт оказался не столь удачным: синий танк пришел к финишу последним.

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. На подмосковном военном полигоне "Алабино" состоялся второй заезд в рамках первого дивизиона танкового биатлона. На старт вышли четыре экипажа - из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Победителями заезда стали хозяева соревнований, преодолев дистанцию менее чем за 18 минут. Вторую строчку заняла команда из Казахстана, затратившая на прохождение двух кругов дистанции и стрельбу чуть более 23 минут. Экипаж Кыргызской Республики стал третьим с результатом 27,04, а замкнули квартет узбекистанцы, показавшие время 28,42 минуты.

Экипаж синего танка подвела стрельба - пришлось расходовать дополнительные снаряды, но и после этого команда Узбекистана неоднократно заходила на штрафной круг, потеряв на этом много времени.

Следующие индивидуальные гонки с участием второго и третьего экипажей из Узбекистана состоятся 26 и 27 августа.