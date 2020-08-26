Узбекистанцы снова пришли последними на танковом биатлоне

В заезде вторых экипажей команда Узбекистана не смогла взять реванш за вчерашнее поражение. В итоге синий танк пришел к финишу последним с результатом более 30 минут.

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. По итогам очередной индивидуальной гонки на танковом биатлоне Узбекистан вновь занял лишь четвертую строчку. Команда показала результат 30 минут 11 секунд.

Лучшими, как и накануне, стали хозяева соревнований - команда Южного военного округа России (21,16). Вторыми к финишу пришли казахские танкисты (25,20 плюс 1 минута штрафа). третьими стали представители Кыргызстана (28,20).

Как и в прошлом заезде, дебютантов первого дивизиона подвела стрельба. Спортсмены потратили много времени на перезарядку, а затем и на штрафные круги. На последнем огневом рубеже даже случайно подбили одну из камер.

В четверг, 27 августа, состоится третья индивидуальная гонка, где примут участие последние три экипажа этого квартета. На следующей неделе начнутся эстафеты.