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АрМИ — 2020. Танковый биатлон. Индивидуальная гонка, команда Узбекистана

Узбекистанцы снова пришли последними на танковом биатлоне

© Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
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Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (18)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200826/14843439/Uzbekistantsy-snova-prishli-poslednimi-na-tankovom-biatlone.html

В заезде вторых экипажей команда Узбекистана не смогла взять реванш за вчерашнее поражение. В итоге синий танк пришел к финишу последним с результатом более 30 минут.

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. По итогам очередной индивидуальной гонки на танковом биатлоне Узбекистан вновь занял лишь четвертую строчку. Команда показала результат 30 минут 11 секунд. 

Лучшими, как и накануне, стали хозяева соревнований - команда Южного военного округа России (21,16). Вторыми к финишу пришли казахские танкисты (25,20 плюс 1 минута штрафа). третьими стали представители Кыргызстана (28,20).

Как и в прошлом заезде, дебютантов первого дивизиона подвела стрельба. Спортсмены потратили много времени на перезарядку, а затем и на штрафные круги. На последнем огневом рубеже даже случайно подбили одну из камер.

В четверг, 27 августа, состоится третья индивидуальная гонка, где примут участие последние три экипажа этого квартета. На следующей неделе начнутся эстафеты.

Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (18)



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