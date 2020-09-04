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Лионель Месси

Лионель Месси решил остаться в "Барселоне"

© REUTERS / ALBERT GEA
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200904/14910537/Lionel-Messi-reshil-ostatsya-v-Barselone.html

Нападающий, который хотел уйти из команды, поменял мнение за последние несколько дней. Аргентинец может остаться в стане сине-гранатовых еще на сезон.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Лионель Месси решил остаться в каталонском клубе "Барселона", сообщает Marca.

"Нападающий, который хотел уйти из команды, поменял мнение за последние несколько дней. Аргентинец может остаться в стане сине-гранатовых еще на сезон. Основная причина решения — нежелание "Барселоны" расторгать контракт в одностороннем порядке. У Месси есть возможность обратиться в суд, но футболист не хочет конфликта с клубом", - говорит источник издания.

Напомним, в августе стало известно, что форвард "Барселоны" Лионель Месси решил покинуть клуб после 16 лет игры. 

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть "Золотых мячей". Покинуть "Барселону" Месси решил из-за недовольства ситуацией внутри команды, а приблизило его уход поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от "Баварии" — 2:8.

Теги:
Спортсмен, спорт, Лионель Месси, Футболист, футбол, Футбол



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