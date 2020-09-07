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В Узбекистане состоялись скачки на Кубок хокима Ташкентской области

Пресс-служба Министерства спорта
Спорт
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Sputnik Узбекистан
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Впервые в состязаниях участвовали две чистокровные английские лошади в возрасте полутора и двух лет, выведенные на конном заводе "Узбегим отлари".

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Конноспортивный завод "Узбегим отлари", расположенный в Уртачирчикском районе, открыл свои двери для проведения скачек на Кубок хокима Ташкентской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта. 

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В конном соревновании приняли участие спортсмены из всех регионов Ташкентской области, а также наездники из соседнего Туркменистана. 

Скачки были организованы по восьми направлениям в зависимости от дистанции и возраста участвующих лошадей. 

Отмечено, что впервые в состязаниях участвовали две чистокровные английские лошади в возрасте полутора и двух лет, выведенные на конном заводе "Узбегим отлари". Дебют коней получил высокую оценку профессионалов международного класса.

"Мы пригласили наездников из соседних стран. Они проводят тренинги для наших спортсменов и помогают им набраться опыта", - сказал Камол Худойбердиев, заместитель председателя и генеральный секретарь Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана.
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По словам Худойбердиева, гонка прошла в условиях бескомпромиссной конкуренции. Он заявил, что посредством проведения таких турниров в будущем будут отобраны лучшие наездники и скаковые лошади для участия в престижных международных соревнованиях.

Напомним: 15 июня 2017 года глава государства подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию коневодства и конного спорта в Республике Узбекистан", согласно которому в стране был предпринят ряд мер по расширению данной отрасли, а также изучен передовой опыт зарубежных стран. 




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