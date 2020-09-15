Ушел из жизни тренер узбекского велоспорта Махмуд Кушчанов

Заслуженный тренер был награжден правительством нагрудным знаком "Отличник народного образования" за особые достижения в сфере спорта.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Накануне на 50-м году ушел из жизни один из самых популярных тренеров узбекского велоспорта Махмуд Раджапович Кушчанов. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта.

Махмуд Раджапович родился в Хорезмской области 2 сентября 1970 года. Он полностью посвятил себя тренерской работе по велоспорту и взрастил лучших претендентов для национальной сборной, таких как лицензиат Токио 2020 Муроджона Холмуродова и одного из самых многообещающих молодых спортсменов Бегзода Рахимбаева.

Вклад Махмуда Кушчанова в достойное воспитание подрастающего поколения был отмечен правительством - его наградили нагрудным знаком "Отличник народного образования".