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Ушел из жизни тренер узбекского велоспорта Махмуд Кушчанов

Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200915/14979516/Ushel-iz-zhizni-trener-uzbekskogo-velosporta-Makhmud-Kushchanov.html

Заслуженный тренер был награжден правительством нагрудным знаком "Отличник народного образования" за особые достижения в сфере спорта.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Накануне на 50-м году ушел из жизни один из самых популярных тренеров узбекского велоспорта Махмуд Раджапович Кушчанов. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта. 

Махмуд Раджапович родился в Хорезмской области 2 сентября 1970 года. Он полностью посвятил себя тренерской работе по велоспорту и взрастил лучших претендентов для национальной сборной, таких как лицензиат Токио 2020 Муроджона Холмуродова и одного из самых многообещающих молодых спортсменов Бегзода Рахимбаева.

Вклад Махмуда Кушчанова в достойное воспитание подрастающего поколения был отмечен правительством - его наградили нагрудным знаком "Отличник народного образования".




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