Зампредседатель Федерации тяжелой атлетики Узбекистана отметил юбилей

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Заместитель председателя Федерации тяжелой атлетики Узбекистана Шахрилло Шарипович Махмудов отметил свое 50-летие, сообщают в Минспорта.

Торжественное мероприятие по случаю празднования юбилея состоялось в Республиканской школе высшего спортивного мастерства. В церемонии приняли участие первый замминистра физической культуры и спорта Равшан Ирматов и генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касимов.

Напомним: в апреле 2016 года в столице была создана Федерация тяжелой атлетики Центральной Азии. Главой нового регионального объединения был избран первый вице-президент Федерации тяжелой атлетики Узбекистана Шахрулло Махмудов. Штаб-квартира Центральноазиатского союза находиться в Ташкенте.