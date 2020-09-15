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Зампредседатель Федерации тяжелой атлетики Узбекистана отметил юбилей

Пресс-служба Министерства спорта
Спорт
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Шахрилло Шарипович Махмудов отпраздновал свое 50-летие в Республиканской школе высшего спортивного мастерства.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Заместитель председателя Федерации тяжелой атлетики Узбекистана Шахрилло Шарипович Махмудов отметил свое 50-летие, сообщают в Минспорта. 

Торжественное мероприятие по случаю празднования юбилея состоялось в Республиканской школе высшего спортивного мастерства. В церемонии приняли участие первый замминистра физической культуры и спорта Равшан Ирматов и генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касимов. 

Напомним: в апреле 2016 года в столице была создана Федерация тяжелой атлетики Центральной Азии. Главой нового регионального объединения был избран первый вице-президент Федерации тяжелой атлетики Узбекистана Шахрулло Махмудов. Штаб-квартира Центральноазиатского союза находиться в Ташкенте.




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