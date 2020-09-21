Чусовитина: в октябре выступлю в Москве на шоу Немова

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, узбекская спортсменка Оксана Чусовитина на минувшей неделе вылетела в Германию, откуда уже 24 сентября отправится в Киев, где планирует принять участие в международном турнире на Кубок Стеллы Захаровой.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Специально для Sputnik Узбекистан Оксана Чусовитина поведала о своих дальнейших планах и рассказала о предстоящем визите в Москву.

"Чувствую себя хорошо, добралась до Германии тоже нормально. В четверг улетаю в Киев на соревнования на Кубок Стеллы Захаровой, чтобы немножко прийти в себя и встрепенуться", — заявила Чусовитина.

А в конце октября готовится посетить Москву, где должна поучаствовать в большом представлении известного коллеги по цеху.

"Планирую принять участие в шоу Алексея Немова", — рассказала Оксана.

Нельзя было не спросить у заслуженной гимнастки о том, насколько для нее важна поддержка зрителей и ждет ли она их возвращения на трибуны.

"Конечно, приятно, когда полный зал, — призналась Чусовитина. — Ты выходишь, на тебя все смотрят, это каждому гимнасту нравится, придает какие-то силы. Но мы понимаем, какая обстановка во всем мире. Мы вообще радуемся, что хоть какие-то соревнования начинаются. И что хоть как-то уже гимнастика начинает двигаться".

Напоследок мы спросили рекордсменку Олимпиад о подготовке к Играм в Токио, которые должны были состояться в этом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

"Думаю, пока еще рано об этом говорить. Сначала пусть все нормализуется и стабилизируется в мире. Будем ждать хороших новостей, чтобы все открылось и мы вновь зажили нормальной жизнью", — резюмировала Чусовитина.

Напомним, в августе Национальный олимпийский комитет Узбекистана провел голосование на определение лучшего спортсмена республики за последнее десятилетие. В нем приняли участие около 100 тысяч человек. Оксана Чусовитина завоевала первое место, набрав 35,6 тысячи голосов (36 процентов).