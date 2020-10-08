Гол Шомуродова не спас Узбекистан от поражения — видео

В Ташкенте состоялся товарищеский матч сборных Узбекистана и Ирана. Хозяева поля уступили гостям, и даже гол новоиспеченного новичка итальянского "Дженоа" не спас команду от поражения.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В рамках серии товарищеских матчей подопечные Вадима Абрамова принимали на своем поле команду Ирана. встреча завершилась победой гостей — 1:2, сообщает пресс-служба UFA.

Ассоциация футбола Узбекистана Товарищеский матч между сборными Узбекистана и Ирана по футболу

Первый гол узбекистанцы получили в свои ворота, что называется, в раздевалку - на 43-й минуте первого тайма. Отличился форвард "Зенита" Сердар Азмун.

В начале второй половины встречи гости продолжили атаковать и даже смогли закрепить свой успех. На 51-й минуте ворота хозяев поля поразил полузащитник Мухамад Али Карими.

Однако хозяева ответили быстрым голом в исполнении экс-нападающего ФК "Ростов", а теперь новичка итальянского "Дженоа" Элдора Шомуродова. Узбекский нападающий почти с самой линии штрафной отправил мяч точно в угол ворот иранской сборной, сократив разрыв в счете - 1:2.

Ассоциация футбола Узбекистана Товарищеский матч между сборными Узбекистана и Ирана по футболу

Но на большее подопечных Вадима Абрамова в этот вечер не хватило — товарищеская игра так и завершилась победой гостей.

Еще один поединок узбекистанцы проведут 12 октября уже на выезде - против сборной ОАЭ в Дубае.