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В Узбекистане завершился Открытый чемпионат по гольфу - фото

В Узбекистане завершился Открытый чемпионат по гольфу - фото

НОК Узбекистана
Спорт
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Церемония закрытия состязания прошла в торжественном духе. Читайте подробности и смотрите фото - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. В Ташкенте завершился Открытый чемпионат Узбекистана по гольфу, сообщает Национальный олимпийский комитет.

"В соревнованиях, которые проходили в течении двух дней, помимо спортсменов страны, приняли участие предприниматели из Южной Кореи и Китая", - говорится в информации.

Церемония закрытия состязания прошла в торжественном духе. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касымов и вице-президент НОК, первый заместитель руководителя Федерации бокса Узбекистана также, принимая участие в мероприятии, поздравили руководство Федерации гольфа Узбекистана с успешным проведением чемпионата. 

В Узбекистане завершился Открытый чемпионат по гольфу - фото
НОК Узбекистана
В Узбекистане завершился Открытый чемпионат по гольфу - фото

Имена победителей и призеров: 

Best gross, мужчины:
1. Сергей Чен (Узбекистан);
2. Вячеслав Ли (Узбекистан);
3. Ким Сеок Таи (Южная Корея).

Best net группа А, мужчины:
1. Ли Дае Сунг (Южная Корея);
2. Хе Йонг (Китай);
3. Жанг Сае Хо (Южная Корея).

Best net группа В, мужчины:
1. Хатам Абдурайимов (Узбекистан);
2. Олег Хан (Узбекистан);
3. Толиб Султонов (Узбекистан).

Best gross, женщины:
1. Яна Тегай (Узбекистан);
2. Елизавета Коваленко (Узбекистан);
3. Мария Ли (Узбекистан).

Best net, женщины:
1. Татьяна Ли (Узбекистан).

Теги:
Гольф, Спортсмен, спорт, Узбекистан, Узбекистан



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