Церемония закрытия состязания прошла в торжественном духе. Читайте подробности и смотрите фото - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. В Ташкенте завершился Открытый чемпионат Узбекистана по гольфу, сообщает Национальный олимпийский комитет.

"В соревнованиях, которые проходили в течении двух дней, помимо спортсменов страны, приняли участие предприниматели из Южной Кореи и Китая", - говорится в информации.

Церемония закрытия состязания прошла в торжественном духе. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касымов и вице-президент НОК, первый заместитель руководителя Федерации бокса Узбекистана также, принимая участие в мероприятии, поздравили руководство Федерации гольфа Узбекистана с успешным проведением чемпионата.

НОК Узбекистана В Узбекистане завершился Открытый чемпионат по гольфу - фото

Имена победителей и призеров:

Best gross, мужчины:

1. Сергей Чен (Узбекистан);

2. Вячеслав Ли (Узбекистан);

3. Ким Сеок Таи (Южная Корея).

Best net группа А, мужчины:

1. Ли Дае Сунг (Южная Корея);

2. Хе Йонг (Китай);

3. Жанг Сае Хо (Южная Корея).

Best net группа В, мужчины:

1. Хатам Абдурайимов (Узбекистан);

2. Олег Хан (Узбекистан);

3. Толиб Султонов (Узбекистан).

Best gross, женщины:

1. Яна Тегай (Узбекистан);

2. Елизавета Коваленко (Узбекистан);

3. Мария Ли (Узбекистан).

Best net, женщины:

1. Татьяна Ли (Узбекистан).