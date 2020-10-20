В Узбекистане завершился Открытый чемпионат по гольфу - фото

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. В Ташкенте завершился Открытый чемпионат Узбекистана по гольфу, сообщает Национальный олимпийский комитет.
"В соревнованиях, которые проходили в течении двух дней, помимо спортсменов страны, приняли участие предприниматели из Южной Кореи и Китая", - говорится в информации.
Церемония закрытия состязания прошла в торжественном духе. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касымов и вице-президент НОК, первый заместитель руководителя Федерации бокса Узбекистана также, принимая участие в мероприятии, поздравили руководство Федерации гольфа Узбекистана с успешным проведением чемпионата.
Имена победителей и призеров:
Best gross, мужчины:
1. Сергей Чен (Узбекистан);
2. Вячеслав Ли (Узбекистан);
3. Ким Сеок Таи (Южная Корея).
Best net группа А, мужчины:
1. Ли Дае Сунг (Южная Корея);
2. Хе Йонг (Китай);
3. Жанг Сае Хо (Южная Корея).
Best net группа В, мужчины:
1. Хатам Абдурайимов (Узбекистан);
2. Олег Хан (Узбекистан);
3. Толиб Султонов (Узбекистан).
Best gross, женщины:
1. Яна Тегай (Узбекистан);
2. Елизавета Коваленко (Узбекистан);
3. Мария Ли (Узбекистан).
Best net, женщины:
1. Татьяна Ли (Узбекистан).