Волейбольная команда "Узбектелеком" стала чемпионом Узбекистана

Стоит отметить, что самаркандская команда многие годы является сильнейшей и одной из самых титулованных волейбольных команд Узбекистана, неоднократно становилась чемпионом Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Завершился XXVIII Чемпионат Узбекистана в Высшей лиге по волейболу сезона 2019-2020 годов, который проходил с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований в связи с пандемией, сообщает Министерство по развитию инновационных технологий.

"В финальных соревнованиях принимали участие команды АК "Узбектелеком" (Самарканд), ORIENT (Ташкент), АГМК (Алмалык) и "Ёшлик" (Фергана)", - говорится в сообщении.

Команда АК "Узбектелеком" стала чемпионом Узбекистана, победив в финальном матче команду ORIENT из Ташкента.

Стоит отметить, что самаркандская команда многие годы является сильнейшей и одной из самых титулованных волейбольных команд Узбекистана, неоднократно становилась чемпионом Узбекистана.