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Волейбольная команда Узбектелеком стала чемпионом Узбекистана

Волейбольная команда "Узбектелеком" стала чемпионом Узбекистана

Министерство по развитию информационных технологий
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201022/15239483/Voleybolnaya-komanda-Uzbektelekom-stala-chempionom-Uzbekistana.html

Стоит отметить, что самаркандская команда многие годы является сильнейшей и одной из самых титулованных волейбольных команд Узбекистана, неоднократно становилась чемпионом Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Завершился  XXVIII Чемпионат Узбекистана в Высшей лиге по волейболу сезона 2019-2020 годов, который проходил с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований в связи с пандемией, сообщает Министерство по развитию инновационных технологий.

"В финальных соревнованиях принимали участие команды АК "Узбектелеком" (Самарканд), ORIENT (Ташкент), АГМК (Алмалык) и "Ёшлик" (Фергана)", - говорится в сообщении.

Команда АК "Узбектелеком" стала чемпионом Узбекистана, победив в финальном матче команду ORIENT из Ташкента.

Стоит отметить, что самаркандская команда многие годы является сильнейшей и одной из самых титулованных волейбольных команд Узбекистана, неоднократно становилась чемпионом Узбекистана.

Волейбольная команда Узбектелеком стала чемпионом Узбекистана
Министерство по развитию информационных технологий
Волейбольная команда "Узбектелеком" стала чемпионом Узбекистана
Теги:
волейбол, Спортсмен, спорт, Узбекистан, Узбекистан, Узбектелеком



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