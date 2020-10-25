Кремль поздравил Нурмагомедова с победой, а в UFC его назвали лучшим бойцом в мире

В эту ночь российский боец одержал свою 29-ю победу в карьере, защитив чемпионский пояс UFC. После поединка он объявил о завершении карьеры по личным причинам.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Кремле оценили решение чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру после победы над американцем Джастином Гэтжи.

"Мы рады его победе. И поздравляем его. Все остальное — его выбор", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава UFC Дана Уайт, в свою очередь, отдал россиянину первое место в рейтинге лучших бойцов после этого поединка. Он назвал Нурмагомедова лучшим бойцом организации вне зависимости от весовой категории.

congrats @TeamKhabib you accomplished EVERYTHING you set out to do. You are the P4P best fighter in the world and you truly are the G.O.A.T of the sport. #29-0 pic.twitter.com/9eOjVaUgBu — danawhite (@danawhite) October 25, 2020

Напомним, что сразу после поединка Нурмагомедов расплакался и заявил, что это был его последний бой. Он рассказал, что обещал это своей матери после смерти отца (Абдулманап Нурмагомедов умер в июле от осложнений, связанных с коронавирусом).

"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC — UFC (@ufc) October 24, 2020

Между тем он отметил, что очень скоро может вернуться уже в качестве тренера для молодого поколения.

За свою блестящую карьеру Нурмагомедов одержал 29 побед из 29 поединков в смешанных единоборствах, из них 13 — в UFC.