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Кремль поздравил Нурмагомедова с победой, а в UFC его назвали лучшим бойцом в мире

Getty Images/UFC
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201025/15254166/Kreml-pozdravil-Nurmagomedova-s-pobedoy-a-v-UFC-ego-nazvali-luchshim-boytsom-v-mire.html

В эту ночь российский боец одержал свою 29-ю победу в карьере, защитив чемпионский пояс UFC. После поединка он объявил о завершении карьеры по личным причинам.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Кремле оценили решение чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру после победы над американцем Джастином Гэтжи.

"Мы рады его победе. И поздравляем его. Все остальное — его выбор", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Глава UFC Дана Уайт, в свою очередь, отдал россиянину первое место в рейтинге лучших бойцов после этого поединка. Он назвал Нурмагомедова лучшим бойцом организации вне зависимости от весовой категории. 

Напомним, что сразу после поединка Нурмагомедов расплакался и заявил, что это был его последний бой. Он рассказал, что обещал это своей матери после смерти отца (Абдулманап Нурмагомедов умер в июле от осложнений, связанных с коронавирусом).

Между тем он отметил, что очень скоро может вернуться уже в качестве тренера для молодого поколения. 

За свою блестящую карьеру Нурмагомедов одержал 29 побед из 29 поединков в смешанных единоборствах, из них 13 — в UFC.

Теги:
боец, Хабиб Нурмагомедов, спорт, Дмитрий Песков, Кремль



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