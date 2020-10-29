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Махмуд Мурадов заболел коронавирусом и отменил предстоящий бой

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201029/15280670/Makhmud-Muradov-zabolel-koronavirusom-i-otmenil-predstoyaschiy-boy.html

Бой должен был состояться 31 октября в Лас-Вегасе (США), а соперником стать американец Кевин Холланд.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Узбекский боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов заразился COVID-19 и по этой причине не сможет выйти на ринг для участия в предстоящем поединке UFC 31 октября. Об этом спортсмен написал в своем Instagram-аккаунте.

"К сожалению, должен вам сообщить плохую новость: мой бой 31 октября отменен, так как у меня положительный тест на COVID-19. Все по воле Всевышнего!" - написал Мурадов в Сети.

Бой должен был состояться в Лас-Вегасе (США), а соперником стать американец Кевин Холланд.

Нужно отметить, что Мурадов подписал контракт с UFC в середине прошлого сентября. Он стал первым узбекистанцем, включенным в этот всемирный клуб боев без правил.

Теги:
боец, Махмуд Мурадов



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