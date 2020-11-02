Как прошел второй Samarkand Half Marathon в Узбекистане - фото

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Вчера, 1 ноября, в Самарканде стартовал второй ежегодный благотворительный забег Samarkand Half Marathon, сообщает НОК Узбекистана.
Забег проходил для 42 профессиональных спортсменов со всех областей республики на дистанцию 21 км и виртуальный забег для всех желающих.
Площадь Регистан послужила местом для старта забега.
Среди мужчин лучший результат показал Андрей Петров из Ташкентской области, а среди женщин — Ситора Хамидова из Сурхандарьи. Спортсменка также обновила рекорд женского полумарафона.
Десять лучших бегунов — 5 девушек и 5 мужчин — получили денежные призы. Вместе со спортсменами бежали и участники по всему миру.
Виртуальный забег позволил выбрать участникам полумарафона любые локации и дистанции.
Результаты считали по данным, зафиксированным в приложении Strava. Забег продолжится до 16 ноября.