Как прошел второй Samarkand Half Marathon в Узбекистане - фото

Забег проходил для 42 профессиональных спортсменов со всех областей республики на дистанцию 21 км и виртуальный забег для всех желающих.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Вчера, 1 ноября, в Самарканде стартовал второй ежегодный благотворительный забег Samarkand Half Marathon, сообщает НОК Узбекистана.

Забег проходил для 42 профессиональных спортсменов со всех областей республики на дистанцию 21 км и виртуальный забег для всех желающих.

Площадь Регистан послужила местом для старта забега.

Олимпийский комитет Полумарафон "Самарканд"

Среди мужчин лучший результат показал Андрей Петров из Ташкентской области, а среди женщин — Ситора Хамидова из Сурхандарьи. Спортсменка также обновила рекорд женского полумарафона.

Десять лучших бегунов — 5 девушек и 5 мужчин — получили денежные призы. Вместе со спортсменами бежали и участники по всему миру.

Олимпийский комитет Полумарафон "Самарканд"

Виртуальный забег позволил выбрать участникам полумарафона любые локации и дистанции.

Результаты считали по данным, зафиксированным в приложении Strava. Забег продолжится до 16 ноября.