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Как прошел второй Samarkand Half Marathon в Узбекистане - фото

Олимпийский комитет
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201102/15305714/Kak-proshel-vtoroy-Samarkand-Half-Marathon-v-Uzbekistane---foto.html

Забег проходил для 42 профессиональных спортсменов со всех областей республики на дистанцию 21 км и виртуальный забег для всех желающих.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Вчера, 1 ноября, в Самарканде стартовал второй ежегодный благотворительный забег Samarkand Half Marathon, сообщает НОК Узбекистана.

Забег проходил для 42 профессиональных спортсменов со всех областей республики на дистанцию 21 км и виртуальный забег для всех желающих.

Площадь Регистан послужила местом для старта забега.

Олимпийский комитет
Полумарафон "Самарканд"

Среди мужчин лучший результат показал Андрей Петров из Ташкентской области, а среди женщин — Ситора Хамидова из Сурхандарьи. Спортсменка также обновила рекорд женского полумарафона.

Десять лучших бегунов — 5 девушек и 5 мужчин — получили денежные призы. Вместе со спортсменами бежали и участники по всему миру.

Олимпийский комитет
Полумарафон "Самарканд"

Виртуальный забег позволил выбрать участникам полумарафона любые локации и дистанции.

Результаты считали по данным, зафиксированным в приложении Strava. Забег продолжится до 16 ноября. 

Теги:
Спортсмен, спорт, забег, бег, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд, фото



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