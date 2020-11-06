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Равшан Ирматов

Ирматов прокомментировал слухи об избиении игроков "Андижана"

Министерство физической культуры и спорта Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201106/15340690/Irmatov-prokommentiroval-slukhi-ob-izbienii-igrokov-Andizhana.html

Ранее СМИ написали про избиение нескольких футболистов андижанской команды "людьми руководителя клуба" после поражения в матче с "Сурханом".

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Первый замминистра физической культуры и спорта Узбекистана Равшан Ирматов в эксклюзивном комментарии для Sputnik Узбекистан не подтвердил информацию о каком-либо инциденте после матча между футбольными клубами "Андижан" и "Сурхан".

Ранее СМИ сообщили об избиении нескольких футболистов андижанской команды "людьми руководителя клуба" после поражения в Суперлиге Узбекистана.

"Нет, я бы услышал, если бы это было в действительности. Это неправда, — заявил Ирматов. — У нас есть комиссар матча, организаторы матча, которые командированы от футбольной ассоциации. Они бы, конечно, все это увидели, а не увидеть такое, упустить — невозможно. Это было бы слышно, видно, зафиксировалось бы во всех протоколах. А в рапортах ничего такого нет".

После поражения "Андижана" руководитель клуба Данияр Муллажонов уволил главного тренера и "серьезно поговорил" с игроками.

Теги:
ФК "Сурхан", ФК "Андижан", Футболист, футбол, Узбекистан, Равшан Ирматов



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